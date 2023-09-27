Бехнер/Фейстель — Кэссиди/Хаддад. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (28.09.23)

Бехнер/Фейстель — Кэссиди/Хаддад (28-го сентября 2023 года), ставки и коэффициенты

28-го сентября 2023 года в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бехнер/Фейстель , а противостоять в этом поединке будет Кэссиди/Хаддад.



28-го сентября 2023 года пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Бехнер/Фейстель и Кэссиди/Хаддад. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 15:30 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Бехнер/Фейстель может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Бехнер/Фейстель — Кэссиди/Хаддад. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 28-го сентября 2023 года откроет его противостояние Бехнер/Фейстель — Кэссиди/Хаддад. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 15:30 по МСК, то есть до начала игры. Бехнер/Фейстель и Кэссиди/Хаддад отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Кэссиди/Хаддад может гордиться семью победами, а вот Бехнер/Фейстель имеет только пять выигранных встреч.

Бехнер/Фейстель

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Бехнер/Фейстель находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Бехнер/Фейстель является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Бехнер/Фейстель умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Бехнер/Фейстель обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Бехнер/Фейстель может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Кэссиди/Хаддад

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Кэссиди/Хаддадв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Кэссиди/Хаддад играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Кэссиди/Хаддад держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Кэссиди/Хаддад демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Кэссиди/Хаддад находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Бехнер/Фейстель — Кэссиди/Хаддад

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Бехнер/Фейстель — Кэссиди/Хаддад. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (28.09.23)

Бехнер/Фейстель

В этом сезоне Бехнер/Фейстель демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Бехнер/Фейстель уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Бехнер/Фейстель любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Бехнер/Фейстель часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Бехнер/Фейстель умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Кэссиди/Хаддад

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Кэссиди/Хаддад все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Кэссиди/Хаддад сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Кэссиди/Хаддад все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Кэссиди/Хаддад предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Бехнер/Фейстель — Кэссиди/Хаддад Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Бехнер/Фейстель и Кэссиди/Хаддад. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Бехнер/Фейстель и Кэссиди/Хаддад встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Бехнер/Фейстель и Кэссиди/Хаддад довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Бехнер/Фейстель и Кэссиди/Хаддад подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Бехнер/Фейстель — Кэссиди/Хаддад: в ожидании «эйсов»

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Бехнер/Фейстель и Кэссиди/Хаддад из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Кэссиди/Хаддад относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Кэссиди/Хаддад проводит второй или третий матч. А вот Бехнер/Фейстель как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Бехнер/Фейстель, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Бехнер/Фейстель без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Бехнер/Фейстель вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бехнер/Фейстель — Кэссиди/Хаддад. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Бехнер/Фейстель и Кэссиди/Хаддад букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Бехнер/Фейстель и Кэссиди/Хаддад проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.