Долфинс Норрчёпинг (жeн) — Алвик (жен). Прогноз, ставки на матч(19.02.20)

Долфинс Норрчёпинг (жeн) — Алвик (жен) (19.02.2020), ставки и коэффициенты

19.02.2020 в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Швеции, в котором на своей площадке местный клуб Долфинс Норрчёпинг (жeн) примет соперника по национальному первенству Алвик (жен).



Баскетболисты клубов Долфинс Норрчёпинг (жeн) и Алвик (жен) в 21:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 19.02.2020. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Долфинс Норрчёпинг (жeн) одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Долфинс Норрчёпинг (жeн) также является лидером по количеству побед.



Долфинс Норрчёпинг (жeн) — Алвик (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Долфинс Норрчёпинг (жeн) — Алвик (жен) состоится 19.02.2020 в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 21:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Долфинс Норрчёпинг (жeн), выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Долфинс Норрчёпинг (жeн)

Сейчас баскетбольный клуб Долфинс Норрчёпинг (жeн) снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Долфинс Норрчёпинг (жeн) на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Долфинс Норрчёпинг (жeн) проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Алвик (жен)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Алвик (жен) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Алвик (жен) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Алвик (жен) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз на матч Долфинс Норрчёпинг (жeн) — Алвик (жен)

Баскетбольный клуб Долфинс Норрчёпинг (жeн) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 19.02.2020. На этот раз соперником хозяев будет Алвик (жен), так что в 21:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Долфинс Норрчёпинг (жeн). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Долфинс Норрчёпинг (жeн) — Алвик (жен). Прогноз, ставки на матч(19.02.20)

Долфинс Норрчёпинг (жeн)

В последние годы Долфинс Норрчёпинг (жeн) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Долфинс Норрчёпинг (жeн) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Алвик (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Алвик (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Алвик (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Алвик (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Долфинс Норрчёпинг (жeн) — Алвик (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Долфинс Норрчёпинг (жeн) — Алвик (жен) пройдет 19.02.2020, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 21:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Долфинс Норрчёпинг (жeн) — Алвик (жен): снова ждем результативной игры

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Долфинс Норрчёпинг (жeн) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Долфинс Норрчёпинг (жeн) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Долфинс Норрчёпинг (жeн) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Алвик (жен) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Алвик (жен) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Алвик (жен) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Долфинс Норрчёпинг (жeн) — Алвик (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Долфинс Норрчёпинг (жeн) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Долфинс Норрчёпинг (жeн) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Долфинс Норрчёпинг (жeн) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Алвик (жен) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Алвик (жен) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Алвик (жен) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

http://evolvegame.ru/cat1-244676-visla-varshava-zhen-bydgosch-zhen-prognoz-i-stavki-ot-professionala-19-02-20/