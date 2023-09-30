«Ростам Ибрагим (Гер)» – «Серхат Гюлер (Тур)». 30.09.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 30-го сентября состоится интересный поединок Ростам Ибрагим (Гер) — Серхат Гюлер (Тур), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 22:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Ростам Ибрагим (Гер) обладает несколькими чемпионскими титулами и 30-го сентября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Серхат Гюлер (Тур), так что вряд ли в 22:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ростам Ибрагим (Гер) — Серхат Гюлер (Тур):

победа Ростам Ибрагим (Гер) – 0, ничья – 0, победа Серхат Гюлер (Тур) – 0

Прогноз на матч Ростам Ибрагим (Гер) – Серхат Гюлер (Тур) Бои, титульный бой, 30-го сентября :

Букмекерские конторы на бой Ростам Ибрагим (Гер) — Серхат Гюлер (Тур) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На данный момент Ростам Ибрагим (Гер) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Ростам Ибрагим (Гер) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Ростам Ибрагим (Гер) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Ростам Ибрагим (Гер) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Серхат Гюлер (Тур) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Серхат Гюлер (Тур) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Серхат Гюлер (Тур), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Серхат Гюлер (Тур) должен быть в хорошей физической форме. Серхат Гюлер (Тур) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Ростам Ибрагим (Гер) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Ростам Ибрагим (Гер) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Ростам Ибрагим (Гер) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Ростам Ибрагим (Гер) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Ростам Ибрагим (Гер) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Ростам Ибрагим (Гер) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Серхат Гюлер (Тур) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Серхат Гюлер (Тур) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Серхат Гюлер (Тур) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Серхат Гюлер (Тур) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Серхат Гюлер (Тур) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Серхат Гюлер (Тур) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Серхат Гюлер (Тур) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Ростам Ибрагим (Гер) – Серхат Гюлер (Тур) 30.09.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Ростам Ибрагим (Гер) и Серхат Гюлер (Тур). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Ростам Ибрагим (Гер) и Серхат Гюлер (Тур) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Ростам Ибрагим (Гер) и Серхат Гюлер (Тур). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Ростам Ибрагим (Гер) и Серхат Гюлер (Тур) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Ростам Ибрагим (Гер) и Серхат Гюлер (Тур) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Ростам Ибрагим (Гер) — Серхат Гюлер (Тур) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Ростам Ибрагим (Гер) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

На чемпионский бой Ростам Ибрагим (Гер) — Серхат Гюлер (Тур) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Серхат Гюлер (Тур), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Ростам Ибрагим (Гер)

Как бы Ростам Ибрагим (Гер) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Ростам Ибрагим (Гер) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Ростам Ибрагим (Гер) дрался на ринге только с представителями своей страны. Ростам Ибрагим (Гер) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Ростам Ибрагим (Гер) совершенно не работает над собственной защитой.

Серхат Гюлер (Тур)

Прошлый бой Серхат Гюлер (Тур) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Серхат Гюлер (Тур) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Серхат Гюлер (Тур) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Серхат Гюлер (Тур) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Ростам Ибрагим (Гер) — Серхат Гюлер (Тур). Прогноз и ставки на матч. Бои 30-го сентября

Вряд ли Ростам Ибрагим (Гер) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Серхат Гюлер (Тур), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

В этом бою Ростам Ибрагим (Гер) является очевидным фаворитом, ведь Серхат Гюлер (Тур) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.