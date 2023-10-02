Бергеви/Вельдхеер — Рока Баталья/Стоддер. Прогноз, ставки на матч (03.10.23)

03.10.2023 в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Бергеви/Вельдхеер , а противостоять в этом поединке будет Рока Баталья/Стоддер.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 03.10.2023, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Бергеви/Вельдхеер — Рока Баталья/Стоддер. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 12:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Бергеви/Вельдхеер, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Бергеви/Вельдхеер — Рока Баталья/Стоддер. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Бергеви/Вельдхеер — Рока Баталья/Стоддер запланирован организаторами турнира на 03.10.2023, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 12:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Бергеви/Вельдхеер и Рока Баталья/Стоддер встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Бергеви/Вельдхеер имеет три победы при одном поражении.

Бергеви/Вельдхеер

В этом сезоне Бергеви/Вельдхеер показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Бергеви/Вельдхеер играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Бергеви/Вельдхеер умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Бергеви/Вельдхеер и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Бергеви/Вельдхеер будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Бергеви/Вельдхеер чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Рока Баталья/Стоддер

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Рока Баталья/Стоддер на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Рока Баталья/Стоддер демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Рока Баталья/Стоддер имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Рока Баталья/Стоддер намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Рока Баталья/Стоддер не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Рока Баталья/Стоддер будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Рока Баталья/Стоддер и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Рока Баталья/Стоддер умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Бергеви/Вельдхеер и Рока Баталья/Стоддер. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Бергеви/Вельдхеер и Рока Баталья/Стоддер в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Бергеви/Вельдхеер и Рока Баталья/Стоддер имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Бергеви/Вельдхеер — Рока Баталья/Стоддер. Прогноз, ставки на матч(03.10.23)

Бергеви/Вельдхеер

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Бергеви/Вельдхеер выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Бергеви/Вельдхеер всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Бергеви/Вельдхеер уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Бергеви/Вельдхеер занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Бергеви/Вельдхеер больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Бергеви/Вельдхеер имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Рока Баталья/Стоддер

В этом сезоне Рока Баталья/Стоддер не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Рока Баталья/Стоддер сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Рока Баталья/Стоддер допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Рока Баталья/Стоддер допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Рока Баталья/Стоддер демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Бергеви/Вельдхеер — Рока Баталья/Стоддер Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Бергеви/Вельдхеер и Рока Баталья/Стоддер начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Бергеви/Вельдхеер и Рока Баталья/Стоддер показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Бергеви/Вельдхеер и Рока Баталья/Стоддер провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Бергеви/Вельдхеер и Рока Баталья/Стоддер действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Бергеви/Вельдхеер — Рока Баталья/Стоддер: ставим на двойные ошибки

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Бергеви/Вельдхеер и Рока Баталья/Стоддер, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Бергеви/Вельдхеер сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Рока Баталья/Стоддер имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Бергеви/Вельдхеер – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Бергеви/Вельдхеер и Рока Баталья/Стоддер на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бергеви/Вельдхеер — Рока Баталья/Стоддер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Бергеви/Вельдхеер и Рока Баталья/Стоддер букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Бергеви/Вельдхеер и Рока Баталья/Стоддер проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.