«Алексей Кудин (Блр)» – «Хадис Ибрагимов (Рос)». 04.10.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 04 октября состоится интересный поединок Алексей Кудин (Блр) — Хадис Ибрагимов (Рос), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 19:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 04 октября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Алексей Кудин (Блр) — Хадис Ибрагимов (Рос). Это будет продолжаться вплоть до 19:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Алексей Кудин (Блр) — Хадис Ибрагимов (Рос):

победа Алексей Кудин (Блр) – 1.77, ничья – 15, победа Хадис Ибрагимов (Рос) – 2.181

Прогноз на матч Алексей Кудин (Блр) – Хадис Ибрагимов (Рос) Бои, титульный бой, 04 октября :

По коэффициенту 1.77 ставить на то, что выиграет Алексей Кудин (Блр) не очень выгодно, а вот Хадис Ибрагимов (Рос) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 2.181.

История личных встреч

На профессиональном ринге Алексей Кудин (Блр) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Алексей Кудин (Блр) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Алексей Кудин (Блр) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Алексей Кудин (Блр) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Алексей Кудин (Блр) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Хадис Ибрагимов (Рос) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Хадис Ибрагимов (Рос) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Хадис Ибрагимов (Рос) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Хадис Ибрагимов (Рос) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Хадис Ибрагимов (Рос) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Алексей Кудин (Блр) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Алексей Кудин (Блр) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Алексей Кудин (Блр) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Алексей Кудин (Блр) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Алексей Кудин (Блр) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Хадис Ибрагимов (Рос) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Хадис Ибрагимов (Рос) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Хадис Ибрагимов (Рос) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Хадис Ибрагимов (Рос) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Хадис Ибрагимов (Рос), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Алексей Кудин (Блр) – Хадис Ибрагимов (Рос) 04.10.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Алексей Кудин (Блр) и Хадис Ибрагимов (Рос) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Алексей Кудин (Блр) и Хадис Ибрагимов (Рос) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Алексей Кудин (Блр) будет намного сильнее, чем Хадис Ибрагимов (Рос), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

На чемпионский бой Алексей Кудин (Блр) — Хадис Ибрагимов (Рос) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Хадис Ибрагимов (Рос), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Алексей Кудин (Блр)

Свою самую выдающуюся победу Алексей Кудин (Блр) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Алексей Кудин (Блр) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Алексей Кудин (Блр) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Алексей Кудин (Блр) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Алексей Кудин (Блр) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Хадис Ибрагимов (Рос)

В своей карьере Хадис Ибрагимов (Рос) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Хадис Ибрагимов (Рос) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Хадис Ибрагимов (Рос) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Хадис Ибрагимов (Рос) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Алексей Кудин (Блр) — Хадис Ибрагимов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Бои 04 октября

В этом поединке Алексей Кудин (Блр) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Хадис Ибрагимов (Рос), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Алексей Кудин (Блр) и Хадис Ибрагимов (Рос), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Алексей Кудин (Блр) выиграет бой.