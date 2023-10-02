«Эльнур Сулейманов (Рос)» – «Серафим Черанев (Рос)». 04.10.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 04-го октября должен состояться бой Эльнур Сулейманов (Рос) — Серафим Черанев (Рос), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 19:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Эльнур Сулейманов (Рос) и Серафим Черанев (Рос) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 04-го октября пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Эльнур Сулейманов (Рос) — Серафим Черанев (Рос). По Москве начало данного поединка будет в 19:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эльнур Сулейманов (Рос) — Серафим Черанев (Рос):

победа Эльнур Сулейманов (Рос) – 1.94, ничья – 15, победа Серафим Черанев (Рос) – 1.94

Прогноз на матч Эльнур Сулейманов (Рос) – Серафим Черанев (Рос) Бои, титульный бой, 04-го октября :

Так как Эльнур Сулейманов (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.94. В то же время Серафим Черанев (Рос) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 1.94.

История личных встреч

На данный момент Эльнур Сулейманов (Рос) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Эльнур Сулейманов (Рос) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Эльнур Сулейманов (Рос) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Эльнур Сулейманов (Рос) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Серафим Черанев (Рос) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Серафим Черанев (Рос) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Серафим Черанев (Рос) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Серафим Черанев (Рос) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Серафим Черанев (Рос) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Эльнур Сулейманов (Рос) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Эльнур Сулейманов (Рос) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Эльнур Сулейманов (Рос) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Эльнур Сулейманов (Рос) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Эльнур Сулейманов (Рос) валится с ног. К тому же, Эльнур Сулейманов (Рос) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Эльнур Сулейманов (Рос) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Серафим Черанев (Рос) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Серафим Черанев (Рос) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Серафим Черанев (Рос) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Серафим Черанев (Рос) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Серафим Черанев (Рос) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Серафим Черанев (Рос) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Серафим Черанев (Рос) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Эльнур Сулейманов (Рос) – Серафим Черанев (Рос) 04.10.23

Появление на ринге таких бойцов, как Эльнур Сулейманов (Рос) и Серафим Черанев (Рос) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Эльнур Сулейманов (Рос) и Серафим Черанев (Рос). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Эльнур Сулейманов (Рос) и Серафим Черанев (Рос). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Эльнур Сулейманов (Рос) и Серафим Черанев (Рос) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Эльнур Сулейманов (Рос) и Серафим Черанев (Рос) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Эльнур Сулейманов (Рос) — Серафим Черанев (Рос) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Серафим Черанев (Рос) выиграет нокаутом.

На чемпионский бой Эльнур Сулейманов (Рос) — Серафим Черанев (Рос) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Серафим Черанев (Рос), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Эльнур Сулейманов (Рос)

Свою самую выдающуюся победу Эльнур Сулейманов (Рос) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Эльнур Сулейманов (Рос) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Эльнур Сулейманов (Рос) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Эльнур Сулейманов (Рос) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Эльнур Сулейманов (Рос) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Серафим Черанев (Рос)

На сегодняшний день Серафим Черанев (Рос) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Серафим Черанев (Рос) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Серафим Черанев (Рос) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Серафим Черанев (Рос) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Эльнур Сулейманов (Рос) — Серафим Черанев (Рос). Прогноз и ставки на матч. Бои 04-го октября

В настоящее время Эльнур Сулейманов (Рос) и Серафим Черанев (Рос) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Эльнур Сулейманов (Рос) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

В этом бою Эльнур Сулейманов (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Серафим Черанев (Рос) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.