«Юсуп Зубариев (Рос)» – «Томаш Дек (Свк)». 04.10.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 04.10.2023 должен состояться бой Юсуп Зубариев (Рос) — Томаш Дек (Свк), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 20:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Юсуп Зубариев (Рос) и Томаш Дек (Свк) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 20:00 по московскому времени Юсуп Зубариев (Рос) и Томаш Дек (Свк) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 04.10.2023, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Юсуп Зубариев (Рос) и Томаш Дек (Свк) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Юсуп Зубариев (Рос).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Юсуп Зубариев (Рос) — Томаш Дек (Свк):

победа Юсуп Зубариев (Рос) – 0, ничья – 0, победа Томаш Дек (Свк) – 0

Прогноз на матч Юсуп Зубариев (Рос) – Томаш Дек (Свк) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 04.10.2023 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Юсуп Зубариев (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Томаш Дек (Свк), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Юсуп Зубариев (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Юсуп Зубариев (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Юсуп Зубариев (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Юсуп Зубариев (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Юсуп Зубариев (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Томаш Дек (Свк) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Томаш Дек (Свк) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Томаш Дек (Свк) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Томаш Дек (Свк) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Томаш Дек (Свк) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Юсуп Зубариев (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Юсуп Зубариев (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Юсуп Зубариев (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Юсуп Зубариев (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Томаш Дек (Свк) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Томаш Дек (Свк) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Томаш Дек (Свк) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Томаш Дек (Свк) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Томаш Дек (Свк) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Юсуп Зубариев (Рос) – Томаш Дек (Свк) 04.10.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Юсуп Зубариев (Рос) и Томаш Дек (Свк). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Юсуп Зубариев (Рос) и Томаш Дек (Свк) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Юсуп Зубариев (Рос) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Томаш Дек (Свк) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Юсуп Зубариев (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Томаш Дек (Свк) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Юсуп Зубариев (Рос).

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Юсуп Зубариев (Рос) и Томаш Дек (Свк), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Томаш Дек (Свк) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Юсуп Зубариев (Рос)

Свою самую выдающуюся победу Юсуп Зубариев (Рос) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Юсуп Зубариев (Рос) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Юсуп Зубариев (Рос) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Юсуп Зубариев (Рос) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Юсуп Зубариев (Рос) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Томаш Дек (Свк)

В своей карьере Томаш Дек (Свк) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Томаш Дек (Свк) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Томаш Дек (Свк) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Томаш Дек (Свк) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Юсуп Зубариев (Рос) — Томаш Дек (Свк). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 04.10.2023

Спортивные эксперты считают, что Юсуп Зубариев (Рос) сейчас намного сильнее, чем Томаш Дек (Свк), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Юсуп Зубариев (Рос) и Томаш Дек (Свк), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Юсуп Зубариев (Рос) выиграет с помощью нокаута.