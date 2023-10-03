Антуан Корнут-Чаувинк — Пол Спенсер. Прогноз, ставки на матч. UTR Pro Tennis Series (04.10.23)

04-го октября в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Антуан Корнут-Чаувинк , а противостоять в этом поединке будет Пол Спенсер.



В 18:00 по Москве Антуан Корнут-Чаувинк и Пол Спенсер выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 04-го октября. Единственный раз Антуан Корнут-Чаувинк и Пол Спенсер встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Антуан Корнут-Чаувинк сейчас считается фаворитом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Антуан Корнут-Чаувинк — Пол Спенсер:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 04-го октября откроет его противостояние Антуан Корнут-Чаувинк — Пол Спенсер. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 18:00 по МСК, то есть до начала игры. Антуан Корнут-Чаувинк и Пол Спенсер отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Пол Спенсер может гордиться семью победами, а вот Антуан Корнут-Чаувинк имеет только пять выигранных встреч.

Антуан Корнут-Чаувинк

Этот турнир Антуан Корнут-Чаувинк проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Антуан Корнут-Чаувинк может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Антуан Корнут-Чаувинк однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Антуан Корнут-Чаувинк имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Антуан Корнут-Чаувинк левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Антуан Корнут-Чаувинк хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Пол Спенсер

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Пол Спенсер на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Пол Спенсер демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Пол Спенсер имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Пол Спенсер намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Пол Спенсер не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Пол Спенсер будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Пол Спенсер и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Пол Спенсер умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

UTR Pro Tennis Series, Антуан Корнут-Чаувинк — Пол Спенсер

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Прогноз и ставка на матч Антуан Корнут-Чаувинк — Пол Спенсер 04-го октября

Антуан Корнут-Чаувинк

На данном турнире Антуан Корнут-Чаувинк выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Антуан Корнут-Чаувинк выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Антуан Корнут-Чаувинк допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Антуан Корнут-Чаувинк особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Антуан Корнут-Чаувинк, это умение играть на травяных кортах.

Пол Спенсер

Несмотря на свой молодой возраст, Пол Спенсер демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Пол Спенсер уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Пол Спенсер станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Пол Спенсер, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Пол Спенсер умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Пол Спенсер имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Антуан Корнут-Чаувинк — Пол Спенсер Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Антуан Корнут-Чаувинк и Пол Спенсер аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Антуан Корнут-Чаувинк и Пол Спенсер обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Антуан Корнут-Чаувинк и Пол Спенсер постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Антуан Корнут-Чаувинк — Пол Спенсер: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Антуан Корнут-Чаувинк имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Антуан Корнут-Чаувинк и Пол Спенсер отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Пол Спенсер в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Антуан Корнут-Чаувинк превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Пол Спенсер сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Антуан Корнут-Чаувинк гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Антуан Корнут-Чаувинк — Пол Спенсер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Антуан Корнут-Чаувинк и Пол Спенсер.

