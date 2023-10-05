«Таванчай ПК.Саенчай (Таи)» – «Джо Наттаут (Таи)». 07.10.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Таванчай ПК.Саенчай (Таи) проведет 07-го октября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Джо Наттаут (Таи). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 05:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Таванчай ПК.Саенчай (Таи) — Джо Наттаут (Таи) пройдет 07-го октября, и можно не сомневаться, что в 05:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Таванчай ПК.Саенчай (Таи) имеет две победы нокаутом, а Джо Наттаут (Таи) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Таванчай ПК.Саенчай (Таи) — Джо Наттаут (Таи):

победа Таванчай ПК.Саенчай (Таи) – 0, ничья – 0, победа Джо Наттаут (Таи) – 0

Прогноз на матч Таванчай ПК.Саенчай (Таи) – Джо Наттаут (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 07-го октября :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Таванчай ПК.Саенчай (Таи) станет победителем боя. Если выиграет Джо Наттаут (Таи), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Таванчай ПК.Саенчай (Таи) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Таванчай ПК.Саенчай (Таи) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Таванчай ПК.Саенчай (Таи) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Таванчай ПК.Саенчай (Таи) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Таванчай ПК.Саенчай (Таи) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Таванчай ПК.Саенчай (Таи) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Джо Наттаут (Таи) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Джо Наттаут (Таи) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Джо Наттаут (Таи) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Джо Наттаут (Таи) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Джо Наттаут (Таи) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Таванчай ПК.Саенчай (Таи) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Таванчай ПК.Саенчай (Таи) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Таванчай ПК.Саенчай (Таи) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Таванчай ПК.Саенчай (Таи) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Таванчай ПК.Саенчай (Таи) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Таванчай ПК.Саенчай (Таи) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Джо Наттаут (Таи) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Джо Наттаут (Таи) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Джо Наттаут (Таи) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Джо Наттаут (Таи) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Джо Наттаут (Таи), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Таванчай ПК.Саенчай (Таи) – Джо Наттаут (Таи) 07.10.23

Появление на ринге таких бойцов, как Таванчай ПК.Саенчай (Таи) и Джо Наттаут (Таи) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Таванчай ПК.Саенчай (Таи) и Джо Наттаут (Таи). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Таванчай ПК.Саенчай (Таи) и Джо Наттаут (Таи). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Таванчай ПК.Саенчай (Таи) и Джо Наттаут (Таи) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Таванчай ПК.Саенчай (Таи) и Джо Наттаут (Таи) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Таванчай ПК.Саенчай (Таи) — Джо Наттаут (Таи) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Таванчай ПК.Саенчай (Таи) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Таванчай ПК.Саенчай (Таи) и Джо Наттаут (Таи), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Джо Наттаут (Таи) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Таванчай ПК.Саенчай (Таи)

Так как Таванчай ПК.Саенчай (Таи) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Таванчай ПК.Саенчай (Таи) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Таванчай ПК.Саенчай (Таи) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Таванчай ПК.Саенчай (Таи) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Джо Наттаут (Таи)

Прошлый бой Джо Наттаут (Таи) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Джо Наттаут (Таи) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Джо Наттаут (Таи) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Джо Наттаут (Таи) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Таванчай ПК.Саенчай (Таи) — Джо Наттаут (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 07-го октября

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Таванчай ПК.Саенчай (Таи) — Джо Наттаут (Таи) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Таванчай ПК.Саенчай (Таи) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Таванчай ПК.Саенчай (Таи) и Джо Наттаут (Таи), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Таванчай ПК.Саенчай (Таи) выиграет бой.