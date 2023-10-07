«Мелисса Кроден (Кан)» – «Катарина Ленер (Гер)». 07.10.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 07-го октября 2023 года состоится интересный поединок Мелисса Кроден (Кан) — Катарина Ленер (Гер), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 04:40 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 07-го октября 2023 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Мелисса Кроден (Кан) — Катарина Ленер (Гер). Это будет продолжаться вплоть до 04:40 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мелисса Кроден (Кан) — Катарина Ленер (Гер):

победа Мелисса Кроден (Кан) – 1.316, ничья – 55, победа Катарина Ленер (Гер) – 3.425

Прогноз на матч Мелисса Кроден (Кан) – Катарина Ленер (Гер) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 07-го октября 2023 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Мелисса Кроден (Кан) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.316. А котировка на то, что Катарина Ленер (Гер) будет сильнее повысилась до 3.425.

История личных встреч

В профессиональной карьере Мелисса Кроден (Кан) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Мелисса Кроден (Кан) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Мелисса Кроден (Кан) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Мелисса Кроден (Кан) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Мелисса Кроден (Кан) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Мелисса Кроден (Кан) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Катарина Ленер (Гер) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Катарина Ленер (Гер) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Катарина Ленер (Гер) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Катарина Ленер (Гер) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Катарина Ленер (Гер) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Мелисса Кроден (Кан) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Мелисса Кроден (Кан) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Мелисса Кроден (Кан) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Мелисса Кроден (Кан) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Мелисса Кроден (Кан) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Катарина Ленер (Гер) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Катарина Ленер (Гер) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Катарина Ленер (Гер) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Катарина Ленер (Гер) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Мелисса Кроден (Кан) – Катарина Ленер (Гер) 07.10.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Мелисса Кроден (Кан) и Катарина Ленер (Гер) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Мелисса Кроден (Кан) и Катарина Ленер (Гер) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Мелисса Кроден (Кан) и Катарина Ленер (Гер) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Мелисса Кроден (Кан) и Катарина Ленер (Гер) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Мелисса Кроден (Кан) и Катарина Ленер (Гер), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Мелисса Кроден (Кан) выиграет с помощью нокаута.

Спортивные прогнозисты считают, что Мелисса Кроден (Кан) в данный момент сильнее, нежели Катарина Ленер (Гер), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Мелисса Кроден (Кан)

Хотя Мелисса Кроден (Кан) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Мелисса Кроден (Кан) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Мелисса Кроден (Кан) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Мелисса Кроден (Кан) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Мелисса Кроден (Кан) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Катарина Ленер (Гер)

В своей карьере Катарина Ленер (Гер) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Катарина Ленер (Гер) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Катарина Ленер (Гер) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Катарина Ленер (Гер) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Мелисса Кроден (Кан) — Катарина Ленер (Гер). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 07-го октября 2023 года

В этом поединке Мелисса Кроден (Кан) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Катарина Ленер (Гер), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Мелисса Кроден (Кан) сейчас находится на пике формы, так что Катарина Ленер (Гер) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Мелисса Кроден (Кан).