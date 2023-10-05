«Пауло Аокусо (Авс)» – «Габриэль Омар Диас (Арг)». 07.10.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 07-го октября 2023 года должен состояться бой Пауло Аокусо (Авс) — Габриэль Омар Диас (Арг), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 11:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Пауло Аокусо (Авс) и Габриэль Омар Диас (Арг) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 11:00 по московскому времени Пауло Аокусо (Авс) и Габриэль Омар Диас (Арг) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 07-го октября 2023 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Пауло Аокусо (Авс) и Габриэль Омар Диас (Арг) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Пауло Аокусо (Авс).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Пауло Аокусо (Авс) — Габриэль Омар Диас (Арг):

победа Пауло Аокусо (Авс) – 1.04, ничья – 28, победа Габриэль Омар Диас (Арг) – 12.9

Прогноз на матч Пауло Аокусо (Авс) – Габриэль Омар Диас (Арг) Бои, титульный бой, 07-го октября 2023 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Пауло Аокусо (Авс) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.04. А котировка на то, что Габриэль Омар Диас (Арг) будет сильнее повысилась до 12.9.

История личных встреч

На профессиональном ринге Пауло Аокусо (Авс) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Пауло Аокусо (Авс) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Пауло Аокусо (Авс) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Пауло Аокусо (Авс) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Пауло Аокусо (Авс) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Габриэль Омар Диас (Арг) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Габриэль Омар Диас (Арг) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Габриэль Омар Диас (Арг) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Габриэль Омар Диас (Арг) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Габриэль Омар Диас (Арг) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Пауло Аокусо (Авс) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Пауло Аокусо (Авс) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Пауло Аокусо (Авс) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Пауло Аокусо (Авс) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Габриэль Омар Диас (Арг) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Габриэль Омар Диас (Арг) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Габриэль Омар Диас (Арг) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Габриэль Омар Диас (Арг) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Пауло Аокусо (Авс) – Габриэль Омар Диас (Арг) 07.10.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Пауло Аокусо (Авс) и Габриэль Омар Диас (Арг). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Пауло Аокусо (Авс) и Габриэль Омар Диас (Арг) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Пауло Аокусо (Авс) и Габриэль Омар Диас (Арг) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Пауло Аокусо (Авс) и Габриэль Омар Диас (Арг) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Пауло Аокусо (Авс) и Габриэль Омар Диас (Арг), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Пауло Аокусо (Авс) выиграет бой.

Спортивные прогнозисты считают, что Пауло Аокусо (Авс) в данный момент сильнее, нежели Габриэль Омар Диас (Арг), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Пауло Аокусо (Авс)

На самом деле Пауло Аокусо (Авс) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Пауло Аокусо (Авс) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Пауло Аокусо (Авс) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Пауло Аокусо (Авс) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Пауло Аокусо (Авс) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Габриэль Омар Диас (Арг)

В данный момент Габриэль Омар Диас (Арг) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Габриэль Омар Диас (Арг) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Габриэль Омар Диас (Арг) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Габриэль Омар Диас (Арг) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Пауло Аокусо (Авс) — Габриэль Омар Диас (Арг). Прогноз и ставки на матч. Бои 07-го октября 2023 года

Спортивные эксперты считают, что Пауло Аокусо (Авс) сейчас намного сильнее, чем Габриэль Омар Диас (Арг), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Пауло Аокусо (Авс) легко справится с таким соперником, как Габриэль Омар Диас (Арг). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.