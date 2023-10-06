Атлетико Чолома — Пумас: гости способны удивить фаворита

«Атлетико Чолома» – «Пумас». 06.10.23. Прогноз и ставки на матч

В букмекерской линии уже стали появляться события, которые пройдут 06-го октября, так что в футбольном разделе можно сделать ставку на матч Атлетико Чолома — Пумас. Предматчевые ставки на данный поединок будут приниматься в конторах до 04:00 по МСК, пока не начнется игра. Так как в последних десяти встречах шесть раз сильнее был футбольный клуб Пумас, то именно его считают фаворитом данного противостояния. Гости уже выигрывали в этом сезоне со счетом 3-2.



Долгожданный футбольный матч, в котором соперниками будут команда Атлетико Чолома и Пумас, начнется уже совсем скоро. Естественно, наши прогнозисты не смогли оставить такое спортивное событие без внимания, поэтому решили предложить свое видение развития событий в этом матче. Учитывая все кадровые перестановки, которые произошли в клубах в межсезонье, а также учитывая результаты матчей первых туров, мы полагаем, что фаворитами в этом противостоянии должны быть хозяева поля. И здесь мы полностью согласны с теми коэффициентами, которые предлагают букмекеры. Команда Атлетико Чолома сейчас выглядит более сыгранной и более подготовленной, чем их соперники, тем более что команда Пумас прибыла на матч не в оптимальном составе. Так что, относительно победителя этого матча, то мы за хозяев поля. Учитывая, что в прошлом сезоне оба клуба действовали в атакующем стиле, и им удалось сохранить основной костяк исполнителей, и, самое главное – менеджеров, то в нынешнем сезоне команды тоже, скорее всего, будут играть в атакующий футбол. А это означает, что в сегодняшнем противостоянии мы увидим много атак, следовательно, будет много забитых голов, так что, общий тотал голов в этом матче мы советуем играть на больше. Неплохим предложением букмекеров нам видится ставка на то, что обе команды забьют в матче. Команда Атлетико Чолома и команда Пумас всегда славились мощным нападением и полузащитой, а вот в обороне редко когда играют без ошибок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Атлетико Чолома — Пумас:

Так как большинство делает ставку на победу хозяев поля, то коэффициент на победу постоянно падает и сейчас он составляет 2.07. На ничью в футбольном матче Атлетико Чолома — Пумас стоит коэффициент 3.8, а на выигрыш гостей принимаются ставки по котировке 2.804.

Прогноз на матч Атлетико Чолома – Пумас (Гондурас, матч национального перевентсва, воскресенье, 06-го октября):Футбольный клуб Атлетико Чолома получил от букмекеров на свою победу котировку 2.07, а по коэффициенту 2.804 можно сделать ставку на выигрыш ФК Пумас. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Чтобы проанализировать и найти интересные прогнозы на матч команды Атлетико Чолома и команды Пумас нашим экспертам потребовалось проработать большой объем информации. Сюда вошли и матчи прошлого сезона, сыгранные клубами, и товарищеские матчи, в которых команды принимали участие в межсезонье. Помимо этого, мы поработали с составами команд, выяснив полезность ушедших, оставшихся и пришедших футболистов. Все это позволило нам сделать определенные выводы, которые наши свое отражение в наших прогнозах. Команда Атлетико Чолома и команда Пумас – клубы, которые в прошлом сезоне играли в атакующей манере. Однако сейчас для одной из команд такой стиль игры окажется неприемлемым, так как клуб покинуло ряд футболистов, отвечавших за креатив и реализацию. На их место были взяты новые исполнители, однако вряд ли наставник сходу будет строить игры всей команды через новичков. Скорее всего, клуб выберет защитный стиль, пытаясь угрожать воротом соперника на контратаках. Другая команда сохранила своих лидеров, поэтому мы полагаем, что здесь тренер не стал трогать прежнюю тактическую схему, оставив ее без изменений. Так что, наши прогнозисты видят в этом матче несколько вариантов развития событий, но наиболее реальным будет такой, когда одна команда будет постоянно атаковать, а другая будет стараться разрушать атаки, переходя в молниеносные контратаки. Независимо от тактики, которую наставники выберут для своих подопечных, мы полагаем, что игра получится интересной, и позволит утолить «голод» болельщиков, соскучившихся по футболу.

Атлетико Чолома – Пумас 06.10.23

Поклонники футбола уже давно ожидают, когда 06-го октября на поле выйдут команды Атлетико Чолома и Пумас. По московскому времени прямая трансляция данного поединка пройдет в 04:00. Интерес к данной встрече возникает еще и потому, что уже два года команды между собой не играли. А в последнем очном противостоянии команды разошлись миром, завершив встречу со счетом 3-3.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Чемпионат находится в самом разгаре, поэтому футболистам команды Атлетико Чолома и команды Пумас нельзя расслабляться, ведь борьба за высокие места в чемпионате – это необходимость демонстрировать футбол высшего качества в каждом матче, особенно в матчах с прямыми конкурентами. А в том, что именно команда Атлетико Чолома и команда Пумас будут конкурировать между собой за высокие места в чемпионате, у экспертов нашего ресурса нет никаких сомнений. Команды отлично укомплектованы на нынешний сезон, причем, отличительной чертой обеих команд является наличие хорошей скамейки запасных, футболисты которой могут в любой момент усилить игру команд. Вообще, позволить игрокам такого уровня выходить на замену могут далеко не каждые футбольные команды. Однако, к слову, менеджеры обеих команд постоянно экспериментируют с составом, предоставляя игровое время всем футболистам. Но, по мнению экспертов нашего ресурса, в сегодняшнем матче экспериментов не будет. Обеим командам необходим результат, поэтому менеджеры постараются задействовать всех ведущих футболистов, использовав максимально неудобную тактику для соперника. Отличительными качеством команды Атлетико Чолома и команды Пумас является атакующий стиль игры, так как львиная доля выигрышных матчей команд приходиться на активные действия у ворот соперника. Учитывая, что сегодняшние соперники умеют активно действовать не только в атаке, но и в обороне, наши эксперты полагают, что матч будет очень интересным, а прогнозы от наших экспертов позволят сделать просмотр этого противостояния еще более зрелищным.



Прогноз Атлетико Чолома – Пумас (06-го октября), ставки и коэффициенты

Для многих любителей футбола противостояние команды Атлетико Чолома и команды Пумас – это отличная возможность не только насладиться хорошим матчем, но и выиграть в букмекерских конторах. И в этом свою помощь предлагают эксперты нашего ресурса. Хозяева поля сейчас попали в не совсем удачную полосу, которую необходимо прерывать. Однако команда Пумас – не самый лучший соперник для того чтобы прервать полосу неудач. Гости – крепкий орешек, и даже учитывая тот факт, что в составе команды Пумас не будет нескольких футболистов основы, которые выбыли из-за травм, пробить оборону гостей хозяевам поля будет очень и очень непросто. Поэтому, учитывая личные встречи, а также беря во внимание важность матча для обеих команд, наши эксперты пришли к мнению, что наиболее интересной ставкой в это противостоянии будет ставка на общий тотал забитых голов на меньше. Мы предполагаем, что игра будет преимущественно проходить в центре поля, следовательно, оба клуба будут активно использовать тактику мелкого фола, в связи с этим, общий тотал нарушений правил, а также общий тотал желтых карточек наши эксперты рекомендуют играть на больше. При этом, мы думаем, что в матче велика вероятность удаления игрока с поля, так как, если взглянуть на статистику противостояний этих клубов, удаления здесь довольно частое явление, а за предложенный букмекерами коэффициент – точно стоит рисковать. Относительно фаворита этого матча, то, мы полагаем, что хозяева поля вряд ли проиграют, так как сейчас им нужна победа как никогда, поэтому мы рекомендуем делать ставки с форой на футболистов команды Атлетико Чолома, а рисковые бетторы могут попробовать заиграть победу хозяев поля.

Атлетико Чолома

В последние годы футбольный клуб Атлетико Чолома постоянно входит в тройку сильнейших в чемпионате, так что регулярно принимает участие в Лиге Чемпионов. Но, как хозяева не стараются, все равно не могут стать чемпионами, ведь начинают борьбу за титул, но затем отставание от лидера только увеличивается. В данный момент оно достигло уже девяти очков, так что хоть футбольный клуб Атлетико Чолома и идет вторым в чемпионате, но вернуться в борьбу за золотые медали будет не так просто. На своем поле команда показывает в этом сезоне уверенную игру, так что было только два поражения дома, и на родном стадионе футболисты клуба Атлетико Чолома забивают в три раза больше мячей, чем пропускают. Сейчас хозяева выдают серию из семи побед подряд, но она никого не удивляет, так как команда играла по очень легкому календарю, где было много предсказуемых результатов. В этом поединке хозяевам не помогут левый защитник, а также центральный и опорный полузащитники. Под вопросом выход на поле правого нападающего.

Пумас

Из-за провального начала сезона длительное время футбольный клуб Пумас пребывал в зоне вылета, так что многие уже начали думать, что по завершении чемпионата ему грозит понижение в классе. Но, два месяца назад руководство сменило главного тренера, пригласив молодого амбициозного специалиста, с которым команда начала показывать более атакующий футбол, а не просто сидеть в обороне, надеясь на то, что удастся не пропустить. С данным наставником футбольный клуб Пумас сыграл восемь матчей, в которых потерпел только одно поражение, но зато одержав шесть побед. Это позволило гостям выбраться из зоны вылета, так что сейчас команда уже идет четырнадцатой, на четыре очка оторвавшись от аутсайдеров. Футболисты стали больше самоотдачи демонстрировать на поле, и это касается не только домашних, но и выездных матчей, где команда пытается грамотно действовать в обороне, но еще и постоянно атаковать. В лазарете ФК Пумас пребывают двое защитников, а также может пропустить игру левый вингер.

Интересные факты перед матчем Атлетико Чолома – Пумас

Букмекеры видят фаворитом матча команды Атлетико Чолома и команды Пумас хозяев поля. Однако эксперты нашего ресурса склоняются к мнению, что у команды Пумас есть отличные шансы на то, чтобы взять очки в этом матче. Несмотря на то, что команда Атлетико Чолома будет выступать в родных стенах и перед родными болельщиками, клуб не так превосходит своих соперников в классе, как это отражено в линии букмекерских контор. Команда Пумас умеет играть против более сильных команд, при этом, клубу тоже необходимы очки, поэтому гости будут стараться атаковать и использовать свои моменты. Да и статистика противостояний между этими командами говорит о том, что команда Атлетико Чолома никогда не обыгрывала футболистов команды Пумас крупно, поэтому вряд ли это произойдет в сегодняшнем матче. Поэтому мы думаем, что команда Пумас сможет удержать фору, заявленную букмекерами. Общий тотал матча мы считаем на меньше. Оба клуба в нынешнем сезоне не часто радуют своих болельщиков забитыми мячами. Учитывая, что в этом матче очки необходимо и одной, и другой команде, то здесь мы склонны считать низовой матч, так как оба клуба, в первую очередь, будут думать о защите собственных ворот. А вот нарушений и предупреждений в игре должно быть много. Сам фактор сложного противостояния говорит о том, что матч будет преимущественно проходить в центре поля, где футболисты обеих команд, будут срывать атаки друг друга, используя тактику мелкого фола. В связи с этим, арбитр будет много свистеть и раздавать карточки. Общий тотал угловых в этом матче, скорее всего, будет низовым, так как игра через центр поля не предполагает большое количество стандартов.

Триумфатором игры будет Атлетико Чолома — 2.07, в матче не будет победителей — 3.8, триумфатором игры будет Пумас — 2.804.



Атлетико Чолома — Пумас. Прогноз и ставки на матч. Гондурас 06-го октября

Еще несколько сезонов назад никто не мог предположить, что команда Атлетико Чолома сможет совершить такое триумфальное шествие из низших сезонов до призовых мест одного из ведущих европейских футбольных чемпионатов. Сейчас, когда хозяева поля смогли не только занять призовое место, но и заранее квалифицировались в один из престижных футбольных клубных турниров, команду начали уважать. В ближайшем матче хозяевам поля будет противостоять клуб, который все еще ведут борьбу за высокие места в чемпионате. Относительно исхода этого матча – здесь необходимо более детально смотреть стартовые составы. Однако уже сейчас есть уверенность в том, что хозяева поля выставят на эту игру ближайший резерв, тем самым дав отдых ведущим футболистам. Поэтому, мы бы рекомендовали присмотреться к ставке на то, что гости не проиграют в этом матче. Так как оба клуба играют в атакующий футбол, то ставка на то, что в матче будет забито много голов, на наш взгляд, является оправданной. Кроме этого, мы бы советовали играть общий тотал угловых на больше, а также рекомендовали бы делать ставки на тотал меньше фолов и желтых карточек. Но, еще раз подчеркнем, что здесь все будет зависеть от стартовых составов, в которых команды выйдут на этот матч. Вообще, хозяева поля действуют в агрессивной манере в домашних матчах, а вот гости демонстрируют более стабильный командный футбол. Несмотря на это, сейчас очки больше нужны гостям, поэтому мы полагаем, что в этом матче гости не проиграют.

«Атлетико Чолома»

Еще недавно футбольный клуб Атлетико Чолома находился на последнем месте в чемпионате, и не было никаких надежд, что удастся спастись от вылета. Но, после того как поменялся главный тренер, игра аутсайдера намного улучшилась, так что в пяти турах под его руководством было лишь одно поражение, причем от представителя ТОП-5 чемпионата, а в остальных матчах хозяева одержали две победы над более сильными соперниками и дважды сыграли вничью. Это позволило подняться с последнего места и футбольный клуб Атлетико Чолома даже покинул зону вылета, но остальных аутсайдеров команда опережает исключительно за счет лучшей разницы по забитым и пропущенным мячам. Главное, чтобы эффект от смены наставника продержался как можно дольше, тогда хозяева смогут набрать больше очков и отдалиться от опасной зоны. Но, даже, несмотря на то, что форма футбольного клуба Атлетико Чолома улучшилась, он все равно остается самой малозабивающей командой в чемпионате.



«Пумас»

Начав сезон с двух побед, футбольный клуб Пумас ушел в крутое пике, из которого команду не сумели вывести даже две тренерские отставки. Гости продолжают терять очки, ведь больше они не смогли одержать ни одной победы. Сейчас команда уже находится на последнем месте в турнирной таблице, а чтобы покинуть зону вылета необходимо ликвидировать отставание в семь очков. Нельзя сказать, что у гостей самая худшая оборона, но ведь футбольный клуб Пумас очень плохо играет в нападении, что и не позволяет выигрывать. А на выезде команда вообще действует крайне слабо, набрав лишь пять очков, что в три раза меньше, чем в родных стенах. После двух ничьих футбольный клуб Пумас проиграл уже четыре матча подряд, так что не станет сюрпризом еще одна отставка главного тренера. В лазарете гостей находятся основной голкипер, двое нападающих и три полузащитника, а под вопросом еще выход на поле левого защитника.

Статистика и личные встречи

Мы давно ждали матча, в котором сыграют известные футбольные клубы – команда Атлетико Чолома и команда Пумас. Сейчас это одни из лучших представителей своего чемпионата, команды ведут борьбу за самые высокие места в турнирной таблице. В составах обеих команд выступают звезды мирового футбола, которые показывают четкие команды взаимодействия, благодаря чему добиваются потрясающих результатов во всех турнирах, где принимают участие. Сегодня для этих команд особенный матч, так как оба клуба являются старыми непримиримыми соперниками, которые постоянно пытаются доказать друг другу, кто из них лучше. И сегодняшнее противостояние – отличный шанс показать, кто действительно лучше и заслужил в нынешнем сезоне чемпионский трофей, а кому придется ждать до следующего сезона, чтобы взять реванш. Матч широко анонсировался в СМИ, все билеты на стадион проданы уже давно. Многие эксперты высказали свое мнение относительно исхода этого матча, наши эксперты тоже не остались в стороне, мы приготовили интересные прогнозы не только на исход матча, но и на статистику. Сейчас букмекеры активно предлагают большой выбор ставок на этот матч, в том числе, будут предлагать ставки на статистику по ходу матча. Мы думаем, что бетторы смогут воспользоваться нашими рекомендациями относительно противостояния команды Атлетико Чолома и команды Пумас, которые основаны на тщательном анализе статистических данных выступлений команд. Всем удачных ставок и отличного футбола, надеемся, команды сегодня продемонстрируют отличную игру и не разочаруют болельщиков.

«Атлетико Чолома» — «Пумас»: кто фаворит грядущей встречи?

Атлетико Чолома — Пумас. Прогноз на футбол (06.10.23)

Наши эксперты неоднократно говорили о том, что команда Атлетико Чолома в нынешнем сезоне является образцом футбольной машины, способной обыграть любой клуб, независимо от званий и титулов. Поэтому противостояние команды Атлетико Чолома и команды Пумас вызвало такой ажиотаж не только в СМИ, но и среди любителей футбола и футбольных болельщиков. Оба клуба проводят один из лучших сезонов, однако, если для гостей выступления на высоком уровне являются делом привычным, то хозяева поля впервые выдают такие отличные результаты. Естественно, команда Пумас является фаворитом этого противостояния, однако наши эксперты рекомендуют делать ставки на плюсовой гандикап хозяев поля, а самые отчаянные бетторы могут делать ставки на то, что команда Атлетико Чолома не проиграет в этом матче или вообще победит. Потенциал у хозяев поля просто сумасшедший, поэтому мы с нетерпением ждем начала этого противостояния. Общий тотал голов в матче просто необходимо играть на больше, так как между собой встретятся лучшие атаки чемпионата, и не только общий тотал голов на больше, но и индивидуальный тотал голов каждого клуба тоже на больше. Угловые: команды подают их много, причем, каждый из соперников может перебить индивидуальный тотал угловых, предложенный букмекерами, поэтому этот параметр мы рекомендуем играть на больше. А вот фолы и желтые карточки мы советуем пропустить, так как в этом матче непонятно, как будут вести себя команды. Стоит сказать, что по статистике команда Атлетико Чолома и команда Пумас не относятся к грубиянам чемпионата, однако в таком противостоянии может случиться всякое, поэтому мы советуем пропустить эти ставки.

Атлетико Чолома — Пумас: гости способны удивить фаворита

Футбольные матчи издавна притягивали не только любителей наблюдать за этим великолепным действием, но и любителей легкой наживы. Сегодня букмекерские конторы открывают новые офисы и представительства буквально ежедневно. Они стараются заманить новых клиентов, предлагая разнообразный выбор ставок, среди которых ставки не только до, но и во время матча. Букмекеры становятся спонсорами отдельных футбольных клубов, чтобы иметь возможность предлагать только свои ставки на стадионе этого клуба. В общем, теперь спорт и букмекерские конторы стали неразлучными понятиями, которые идут рука об руку. Однако наши эксперты полагают, что хватит кормить букмекеров, хватит делать ставки ради развлечения, необходимо серьезно наказывать букмекеров за их просчеты. Именно поэтому мы делимся с бетторами своими прогнозами на футбол. В основном это прогнозы на статистику, реже прогнозы на исходы. Мы профессионально анализируем свои ставки, стараясь предложить бетторам только лучшие, вероятность проходимости которых очень велика. Наши эксперты постоянно мониторят линии букмекеров в поисках отличных ставок, чтобы бетторы могли наслаждаться футболом и выигрывать деньги.

В футбольной встрече Атлетико Чолома — Пумас сыграют одни из самых грубых команд данного дивизиона, так что можно ожидать если не удаления, то большого количества желтых карточек, исходя из чего можно поставить на их тотал больше 6.5.

Атлетико Чолома – Пумас: статистика и история личных встреч

Букмекеры не всегда правильно прогнозируют футбольные матчи. Точнее, линия на основные события футбольного матча в букмекерских конторах практически всегда правильная, однако букмекеры предлагают на футбол ряд дополнительных ставок, среди которых ставки на статистику. Видимо, в силу того, что основная масса бетторов предпочитает делать ставки на исход, букмекеры больше внимания уделяют составлению этой линии, мало обращая внимания на линию дополнительных ставок и статистики. По мнению наших экспертов, именно в этой части линии и скрыто все самое ценное. Как показывает практика, прогнозировать основные исходы футбольных матчей довольно непросто, даже если между собой встречаются лидер чемпионата и аутсайдер. Букмекеры грамотно закладывают в линию все статистические и другие факторы, сопутствующие этому матчу, поэтому ничего более-менее приличного с преимуществом в сторону бетторов, в такой линии уже не найти. Однако тщательный анализ помогает находить интересные ставки на статистику. Что позволяет нашим экспертам прогнозировать футбольные матчи, даже с участием грандов современного футбола. К примеру, тщательно изучив статистические данные матча, в котором сыграет команда Атлетико Чолома и команда Пумас, мы смогли найти несколько интересных ставок, которые позволят наслаждаться просмотром футбола, и дадут возможность неплохо заработать. Мы думаем, что матч должен получиться интересным, поэтому рекомендуем не пропустить это противостояние.