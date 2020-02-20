Гомес-Эррера/Мочизуки — Полански/Попко. Прогноз, ставки на матч (21.02.20)

21 февраля в 05:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Гомес-Эррера/Мочизуки , а противостоять в этом поединке будет Полански/Попко.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 21 февраля, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Гомес-Эррера/Мочизуки — Полански/Попко. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 05:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Гомес-Эррера/Мочизуки, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Гомес-Эррера/Мочизуки — Полански/Попко. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Гомес-Эррера/Мочизуки имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 21 февраля нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Полански/Попко. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 05:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Гомес-Эррера/Мочизуки имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Гомес-Эррера/Мочизуки

Пока Гомес-Эррера/Мочизуки не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Гомес-Эррера/Мочизуки находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Гомес-Эррера/Мочизуки будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Гомес-Эррера/Мочизуки довольно неплохо играет на данном покрытии.



Полански/Попко

Нынешняя форма, которую демонстрирует Полански/Попко еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Полански/Попко постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Полански/Попко пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Полански/Попко не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Полански/Попко не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

«Гомес-Эррера/Мочизуки» — «Полански/Попко»: прогноз автора

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Гомес-Эррера/Мочизуки и Полански/Попко. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Гомес-Эррера/Мочизуки и Полански/Попко должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Гомес-Эррера/Мочизуки — Полански/Попко (21 февраля), ставки и коэффициенты

Гомес-Эррера/Мочизуки

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Гомес-Эррера/Мочизуки, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Гомес-Эррера/Мочизуки уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Гомес-Эррера/Мочизуки старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Гомес-Эррера/Мочизуки, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Гомес-Эррера/Мочизуки не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Гомес-Эррера/Мочизуки все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Гомес-Эррера/Мочизуки точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Полански/Попко

В этом сезоне Полански/Попко не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Полански/Попко сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Полански/Попко допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Полански/Попко допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Полански/Попко демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Гомес-Эррера/Мочизуки — Полански/Попко Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Гомес-Эррера/Мочизуки и Полански/Попко аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Гомес-Эррера/Мочизуки и Полански/Попко обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Гомес-Эррера/Мочизуки и Полански/Попко постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Гомес-Эррера/Мочизуки — Полански/Попко: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Гомес-Эррера/Мочизуки имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Гомес-Эррера/Мочизуки и Полански/Попко отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Полански/Попко в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Гомес-Эррера/Мочизуки превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Полански/Попко сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Гомес-Эррера/Мочизуки гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гомес-Эррера/Мочизуки — Полански/Попко. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Гомес-Эррера/Мочизуки и Полански/Попко сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Гомес-Эррера/Мочизуки, и Полански/Попко будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-245239-stavki-na-match-ayova-hokayz-ogayo-steyt-bakays-prognoz-na-basketbol-ot-21-02-20/