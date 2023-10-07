«Линус Удофия (Вел)» – «Кирон Конвей (Вел)». 07.10.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 07.10.2023 должен состояться бой Линус Удофия (Вел) — Кирон Конвей (Вел), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 21:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Линус Удофия (Вел) и Кирон Конвей (Вел) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 21:00 по московскому времени Линус Удофия (Вел) и Кирон Конвей (Вел) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 07.10.2023, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Линус Удофия (Вел) и Кирон Конвей (Вел) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Линус Удофия (Вел).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Линус Удофия (Вел) — Кирон Конвей (Вел):

победа Линус Удофия (Вел) – 2.1, ничья – 17, победа Кирон Конвей (Вел) – 1.73

Прогноз на матч Линус Удофия (Вел) – Кирон Конвей (Вел) Бои, титульный бой, 07.10.2023 :

Ставки по коэффициенту 2.1 окажутся выигрышными, если Линус Удофия (Вел) станет победителем боя. Если выиграет Кирон Конвей (Вел), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 1.73.

История личных встреч

На данный момент Линус Удофия (Вел) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Линус Удофия (Вел) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Линус Удофия (Вел) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Линус Удофия (Вел) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Кирон Конвей (Вел) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Кирон Конвей (Вел) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Кирон Конвей (Вел) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Кирон Конвей (Вел) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Кирон Конвей (Вел) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Линус Удофия (Вел) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Линус Удофия (Вел) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Линус Удофия (Вел) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Линус Удофия (Вел) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Линус Удофия (Вел) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Линус Удофия (Вел) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Кирон Конвей (Вел) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Кирон Конвей (Вел) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Кирон Конвей (Вел) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Кирон Конвей (Вел) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Кирон Конвей (Вел) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Кирон Конвей (Вел) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Кирон Конвей (Вел) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Линус Удофия (Вел) – Кирон Конвей (Вел) 07.10.23

Появление на ринге таких бойцов, как Линус Удофия (Вел) и Кирон Конвей (Вел) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Линус Удофия (Вел) и Кирон Конвей (Вел). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Линус Удофия (Вел) и Кирон Конвей (Вел) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Линус Удофия (Вел) и Кирон Конвей (Вел) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Линус Удофия (Вел) и Кирон Конвей (Вел) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Линус Удофия (Вел) легко справится с таким соперником, как Кирон Конвей (Вел). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Линус Удофия (Вел) в данный момент сильнее, нежели Кирон Конвей (Вел), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Линус Удофия (Вел)

Как бы Линус Удофия (Вел) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Линус Удофия (Вел) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Линус Удофия (Вел) дрался на ринге только с представителями своей страны. Линус Удофия (Вел) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Линус Удофия (Вел) совершенно не работает над собственной защитой.

Кирон Конвей (Вел)

Уже несколько лет Кирон Конвей (Вел) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Кирон Конвей (Вел) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Кирон Конвей (Вел) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Линус Удофия (Вел) — Кирон Конвей (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 07.10.2023

В этом поединке Линус Удофия (Вел) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Кирон Конвей (Вел), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Линус Удофия (Вел) — Кирон Конвей (Вел) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Линус Удофия (Вел) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.