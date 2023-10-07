«Леви Ригтерс (Нид)» – «Мартин Терпстра (Эст)». 07.10.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 07.10.2023 должен состояться бой Леви Ригтерс (Нид) — Мартин Терпстра (Эст), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 22:20 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Леви Ригтерс (Нид) и Мартин Терпстра (Эст) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 07.10.2023 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Леви Ригтерс (Нид) — Мартин Терпстра (Эст). По Москве начало данного поединка будет в 22:20, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Леви Ригтерс (Нид) — Мартин Терпстра (Эст):

победа Леви Ригтерс (Нид) – 0, ничья – 0, победа Мартин Терпстра (Эст) – 0

Прогноз на матч Леви Ригтерс (Нид) – Мартин Терпстра (Эст) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 07.10.2023 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Леви Ригтерс (Нид) станет победителем боя. Если выиграет Мартин Терпстра (Эст), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Леви Ригтерс (Нид) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Леви Ригтерс (Нид) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Леви Ригтерс (Нид) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Леви Ригтерс (Нид) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Леви Ригтерс (Нид) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Мартин Терпстра (Эст) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Мартин Терпстра (Эст) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Мартин Терпстра (Эст) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Мартин Терпстра (Эст) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Мартин Терпстра (Эст) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Леви Ригтерс (Нид) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Леви Ригтерс (Нид) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Леви Ригтерс (Нид) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Леви Ригтерс (Нид) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Леви Ригтерс (Нид) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Леви Ригтерс (Нид) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Мартин Терпстра (Эст) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Мартин Терпстра (Эст) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Мартин Терпстра (Эст) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Мартин Терпстра (Эст) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Мартин Терпстра (Эст) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Мартин Терпстра (Эст) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Мартин Терпстра (Эст) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Леви Ригтерс (Нид) – Мартин Терпстра (Эст) 07.10.23

Появление на ринге таких бойцов, как Леви Ригтерс (Нид) и Мартин Терпстра (Эст) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Леви Ригтерс (Нид) и Мартин Терпстра (Эст). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Леви Ригтерс (Нид) и Мартин Терпстра (Эст) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Леви Ригтерс (Нид) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Мартин Терпстра (Эст) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Леви Ригтерс (Нид) сейчас находится на пике формы, так что Мартин Терпстра (Эст) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Леви Ригтерс (Нид).

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Леви Ригтерс (Нид) — Мартин Терпстра (Эст) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Мартин Терпстра (Эст).

Леви Ригтерс (Нид)

Леви Ригтерс (Нид) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Леви Ригтерс (Нид) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Леви Ригтерс (Нид) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Леви Ригтерс (Нид) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Леви Ригтерс (Нид) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Мартин Терпстра (Эст)

На сегодняшний день Мартин Терпстра (Эст) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Мартин Терпстра (Эст) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Мартин Терпстра (Эст) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Мартин Терпстра (Эст) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Леви Ригтерс (Нид) — Мартин Терпстра (Эст). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 07.10.2023

Спортивные эксперты считают, что Леви Ригтерс (Нид) сейчас намного сильнее, чем Мартин Терпстра (Эст), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Леви Ригтерс (Нид) — Мартин Терпстра (Эст) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Леви Ригтерс (Нид) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.