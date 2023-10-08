«Серхио Коссио (Мек)» – «Джесси Робертс (США)». 08.10.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 08-го октября 2023 года состоится интересный поединок Серхио Коссио (Мек) — Джесси Робертс (США), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 01:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Серхио Коссио (Мек) — Джесси Робертс (США) пройдет 08-го октября 2023 года, и можно не сомневаться, что в 01:30 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Серхио Коссио (Мек) имеет две победы нокаутом, а Джесси Робертс (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Серхио Коссио (Мек) — Джесси Робертс (США):

победа Серхио Коссио (Мек) – 0, ничья – 0, победа Джесси Робертс (США) – 0

Прогноз на матч Серхио Коссио (Мек) – Джесси Робертс (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08-го октября 2023 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Серхио Коссио (Мек) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Джесси Робертс (США) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Серхио Коссио (Мек) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Серхио Коссио (Мек) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Серхио Коссио (Мек) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Серхио Коссио (Мек) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Серхио Коссио (Мек) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Серхио Коссио (Мек) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Джесси Робертс (США) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Джесси Робертс (США) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Джесси Робертс (США) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Джесси Робертс (США) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Джесси Робертс (США) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Серхио Коссио (Мек) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Серхио Коссио (Мек) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Серхио Коссио (Мек) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Серхио Коссио (Мек) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Серхио Коссио (Мек) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Серхио Коссио (Мек) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Джесси Робертс (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Джесси Робертс (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Джесси Робертс (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Джесси Робертс (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Джесси Робертс (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Джесси Робертс (США) должен задуматься о своей обороне.

Серхио Коссио (Мек) – Джесси Робертс (США) 08.10.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Серхио Коссио (Мек) и Джесси Робертс (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Серхио Коссио (Мек) и Джесси Робертс (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Серхио Коссио (Мек) и Джесси Робертс (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Серхио Коссио (Мек) и Джесси Робертс (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Серхио Коссио (Мек) и Джесси Робертс (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Серхио Коссио (Мек) — Джесси Робертс (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Серхио Коссио (Мек) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Титульный бой Серхио Коссио (Мек) — Джесси Робертс (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Джесси Робертс (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Серхио Коссио (Мек)

Так как Серхио Коссио (Мек) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Серхио Коссио (Мек) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Серхио Коссио (Мек) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Серхио Коссио (Мек) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Джесси Робертс (США)

Джесси Робертс (США) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Джесси Робертс (США) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Джесси Робертс (США) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Джесси Робертс (США) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Джесси Робертс (США) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Серхио Коссио (Мек) — Джесси Робертс (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08-го октября 2023 года

Спортивные эксперты считают, что Серхио Коссио (Мек) сейчас намного сильнее, чем Джесси Робертс (США), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Серхио Коссио (Мек) и Джесси Робертс (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Серхио Коссио (Мек) выиграет с помощью нокаута.