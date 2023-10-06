«Бектемир Меликузиев (Узб)» – «Алантез Фокс (США)». 08.10.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 08-го октября 2023 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Бектемир Меликузиев (Узб) — Алантез Фокс (США). На ринге его участники появятся в 05:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Бектемир Меликузиев (Узб) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Бектемир Меликузиев (Узб) — Алантез Фокс (США) пройдет 08-го октября 2023 года, и можно не сомневаться, что в 05:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Бектемир Меликузиев (Узб) имеет две победы нокаутом, а Алантез Фокс (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бектемир Меликузиев (Узб) — Алантез Фокс (США):

победа Бектемир Меликузиев (Узб) – 1.058, ничья – 33, победа Алантез Фокс (США) – 10.5

Прогноз на матч Бектемир Меликузиев (Узб) – Алантез Фокс (США) Бои, титульный бой, 08-го октября 2023 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Бектемир Меликузиев (Узб) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.058. А котировка на то, что Алантез Фокс (США) будет сильнее повысилась до 10.5.

История личных встреч

В профессиональной карьере Бектемир Меликузиев (Узб) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Бектемир Меликузиев (Узб) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Бектемир Меликузиев (Узб) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Бектемир Меликузиев (Узб) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Бектемир Меликузиев (Узб) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Бектемир Меликузиев (Узб) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Алантез Фокс (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Алантез Фокс (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Алантез Фокс (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Алантез Фокс (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Алантез Фокс (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Бектемир Меликузиев (Узб) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Бектемир Меликузиев (Узб) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Бектемир Меликузиев (Узб) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Бектемир Меликузиев (Узб) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Алантез Фокс (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Алантез Фокс (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Алантез Фокс (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Алантез Фокс (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Алантез Фокс (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Бектемир Меликузиев (Узб) – Алантез Фокс (США) 08.10.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Бектемир Меликузиев (Узб) и Алантез Фокс (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Бектемир Меликузиев (Узб) и Алантез Фокс (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Бектемир Меликузиев (Узб) и Алантез Фокс (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Бектемир Меликузиев (Узб) и Алантез Фокс (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Бектемир Меликузиев (Узб) и Алантез Фокс (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Бектемир Меликузиев (Узб) является очевидным фаворитом, ведь Алантез Фокс (США) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Бектемир Меликузиев (Узб) и Алантез Фокс (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Алантез Фокс (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Бектемир Меликузиев (Узб)

Бектемир Меликузиев (Узб) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Бектемир Меликузиев (Узб) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Бектемир Меликузиев (Узб) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Бектемир Меликузиев (Узб) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Бектемир Меликузиев (Узб) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Алантез Фокс (США)

Никаких высот Алантез Фокс (США) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Алантез Фокс (США) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Алантез Фокс (США) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Алантез Фокс (США) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Бектемир Меликузиев (Узб) — Алантез Фокс (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 08-го октября 2023 года

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Бектемир Меликузиев (Узб) — Алантез Фокс (США) собираются ставить на то, что сильнее будет Бектемир Меликузиев (Узб), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Бектемир Меликузиев (Узб) — Алантез Фокс (США) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Бектемир Меликузиев (Узб) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.