Симарронес Дель Чоко — Кариббеан Шторм Исландс. Прогноз, ставки на матч (11.10.23)

11-го октября 2023 года в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Колумбии, в котором на своей площадке местный клуб Симарронес Дель Чоко примет соперника по национальному первенству Кариббеан Шторм Исландс.



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Симарронес Дель Чоко – Кариббеан Шторм Исландс вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 03:00 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 11-го октября 2023 года и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Кариббеан Шторм Исландс.



Симарронес Дель Чоко — Кариббеан Шторм Исландс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Симарронес Дель Чоко проводит на своей площадке, и 11-го октября 2023 года хозяевам предстоит матч против игроков клуба Кариббеан Шторм Исландс. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 03:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Симарронес Дель Чоко, а один раз сильнее были игроки БК Кариббеан Шторм Исландс.

Симарронес Дель Чоко

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Симарронес Дель Чоко, длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Симарронес Дель Чоко отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Симарронес Дель Чоко также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Кариббеан Шторм Исландс

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Кариббеан Шторм Исландс потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Кариббеан Шторм Исландс сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Кариббеан Шторм Исландс не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Вплоть до 11-го октября 2023 года включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Симарронес Дель Чоко — Кариббеан Шторм Исландс. А так как начало встречи в 03:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Симарронес Дель Чоко практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Симарронес Дель Чоко — Кариббеан Шторм Исландс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.10.23)

Симарронес Дель Чоко

В этом сезоне баскетбольный клуб Симарронес Дель Чоко и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Симарронес Дель Чоко играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Кариббеан Шторм Исландс

В прошлом матче баскетбольный клуб Кариббеан Шторм Исландс потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Кариббеан Шторм Исландс и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Кариббеан Шторм Исландс находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Симарронес Дель Чоко — Кариббеан Шторм Исландс Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 11-го октября 2023 года, и в его рамках состоится поединок Симарронес Дель Чоко — Кариббеан Шторм Исландс. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 03:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Симарронес Дель Чоко — Кариббеан Шторм Исландс: команды сделают акцент на атаку

Баскетбольный клуб Симарронес Дель Чоко очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Симарронес Дель Чоко очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Кариббеан Шторм Исландс все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Кариббеан Шторм Исландс также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Кариббеан Шторм Исландс продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Симарронес Дель Чоко — Кариббеан Шторм Исландс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Симарронес Дель Чоко просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Симарронес Дель Чоко совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Симарронес Дель Чоко выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

Три года назад у баскетбольного клуба Кариббеан Шторм Исландс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Кариббеан Шторм Исландс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.