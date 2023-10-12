«Эммануэль Сита (Кнг)» – «Айанда Зване (ЮАР)». 12.10.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 12 октября состоится интересный поединок Эммануэль Сита (Кнг) — Айанда Зване (ЮАР), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 17:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 12 октября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Эммануэль Сита (Кнг) — Айанда Зване (ЮАР). Это будет продолжаться вплоть до 17:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эммануэль Сита (Кнг) — Айанда Зване (ЮАР):

победа Эммануэль Сита (Кнг) – 0, ничья – 0, победа Айанда Зване (ЮАР) – 0

Прогноз на матч Эммануэль Сита (Кнг) – Айанда Зване (ЮАР) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 12 октября :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Эммануэль Сита (Кнг) станет победителем боя. Если выиграет Айанда Зване (ЮАР), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Эммануэль Сита (Кнг) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Эммануэль Сита (Кнг) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Эммануэль Сита (Кнг) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Эммануэль Сита (Кнг) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Эммануэль Сита (Кнг) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Айанда Зване (ЮАР) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Айанда Зване (ЮАР) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Айанда Зване (ЮАР), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Айанда Зване (ЮАР) должен быть в хорошей физической форме. Айанда Зване (ЮАР) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Эммануэль Сита (Кнг) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Эммануэль Сита (Кнг) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Эммануэль Сита (Кнг) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Эммануэль Сита (Кнг) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Эммануэль Сита (Кнг) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Эммануэль Сита (Кнг) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Айанда Зване (ЮАР) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Айанда Зване (ЮАР) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Айанда Зване (ЮАР) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Айанда Зване (ЮАР) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Айанда Зване (ЮАР) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Айанда Зване (ЮАР) должен задуматься о своей обороне.

Эммануэль Сита (Кнг) – Айанда Зване (ЮАР) 12.10.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Эммануэль Сита (Кнг) и Айанда Зване (ЮАР). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Эммануэль Сита (Кнг) и Айанда Зване (ЮАР) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Эммануэль Сита (Кнг) и Айанда Зване (ЮАР) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Эммануэль Сита (Кнг) и Айанда Зване (ЮАР), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Эммануэль Сита (Кнг) выиграет с помощью нокаута.

На чемпионский бой Эммануэль Сита (Кнг) — Айанда Зване (ЮАР) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Айанда Зване (ЮАР), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Эммануэль Сита (Кнг)

В своей профессиональной карьере Эммануэль Сита (Кнг) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Эммануэль Сита (Кнг) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Эммануэль Сита (Кнг) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Эммануэль Сита (Кнг) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Эммануэль Сита (Кнг) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Айанда Зване (ЮАР)

В данный момент Айанда Зване (ЮАР) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Айанда Зване (ЮАР) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Айанда Зване (ЮАР) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Айанда Зване (ЮАР) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Эммануэль Сита (Кнг) — Айанда Зване (ЮАР). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 12 октября

В этом поединке Эммануэль Сита (Кнг) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Айанда Зване (ЮАР), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Эммануэль Сита (Кнг) сейчас находится на пике формы, так что Айанда Зване (ЮАР) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Эммануэль Сита (Кнг).