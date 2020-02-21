Роберто Ортега-Ольмедо — Хуан Пабло Фикович. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (22.02.20)

22-го февраля 2020 года в 01:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Роберто Ортега-Ольмедо , а противостоять в этом поединке будет Хуан Пабло Фикович.



В 01:30 по Москве Роберто Ортега-Ольмедо и Хуан Пабло Фикович выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 22-го февраля 2020 года. Единственный раз Роберто Ортега-Ольмедо и Хуан Пабло Фикович встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Роберто Ортега-Ольмедо сейчас считается фаворитом.



Роберто Ортега-Ольмедо — Хуан Пабло Фикович. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Роберто Ортега-Ольмедо — Хуан Пабло Фикович запланирован организаторами турнира на 22-го февраля 2020 года, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 01:30 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Роберто Ортега-Ольмедо и Хуан Пабло Фикович встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Роберто Ортега-Ольмедо имеет три победы при одном поражении.

Роберто Ортега-Ольмедо

Пока Роберто Ортега-Ольмедо не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Роберто Ортега-Ольмедо находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Роберто Ортега-Ольмедо будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Роберто Ортега-Ольмедо довольно неплохо играет на данном покрытии.



Хуан Пабло Фикович

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Хуан Пабло Фикович на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Хуан Пабло Фикович демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Хуан Пабло Фикович имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Хуан Пабло Фикович намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Хуан Пабло Фикович не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Хуан Пабло Фикович будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Хуан Пабло Фикович и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Хуан Пабло Фикович умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Роберто Ортега-Ольмедо и Хуан Пабло Фикович впервые будут встречаться между собой. Если Роберто Ортега-Ольмедо уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Хуан Пабло Фикович пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Роберто Ортега-Ольмедо демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Роберто Ортега-Ольмедо – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Роберто Ортега-Ольмедо — Хуан Пабло Фикович. Прогноз, ставки на матч(22.02.20)

Роберто Ортега-Ольмедо

В этом сезоне Роберто Ортега-Ольмедо демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Роберто Ортега-Ольмедо уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Роберто Ортега-Ольмедо любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Роберто Ортега-Ольмедо часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Роберто Ортега-Ольмедо умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Хуан Пабло Фикович

На этом турнире Хуан Пабло Фикович играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Хуан Пабло Фикович какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Хуан Пабло Фикович уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Хуан Пабло Фикович много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Хуан Пабло Фикович сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Хуан Пабло Фикович не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Роберто Ортега-Ольмедо — Хуан Пабло Фикович Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Роберто Ортега-Ольмедо и Хуан Пабло Фикович аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Роберто Ортега-Ольмедо и Хуан Пабло Фикович обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Роберто Ортега-Ольмедо и Хуан Пабло Фикович постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Роберто Ортега-Ольмедо — Хуан Пабло Фикович: порядок побьёт класс

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Роберто Ортега-Ольмедо и Хуан Пабло Фикович, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Роберто Ортега-Ольмедо и Хуан Пабло Фикович уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Роберто Ортега-Ольмедо — Хуан Пабло Фикович. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Роберто Ортега-Ольмедо и Хуан Пабло Фикович сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Роберто Ортега-Ольмедо, и Хуан Пабло Фикович будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-245780-beochin-zhen-ns-tim-zhen-prognoz-i-stavki-ot-professionala-na-voleybol-21-02-20/