«Натаниель Мей (Авс)» – «Джексон Джон Инглэнд (Авс)». 15.10.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 15-го октября 2023 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Натаниель Мей (Авс) — Джексон Джон Инглэнд (Авс). На ринге его участники появятся в 03:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Натаниель Мей (Авс) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 03:00 по московскому времени Натаниель Мей (Авс) и Джексон Джон Инглэнд (Авс) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 15-го октября 2023 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Натаниель Мей (Авс) и Джексон Джон Инглэнд (Авс) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Натаниель Мей (Авс).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Натаниель Мей (Авс) — Джексон Джон Инглэнд (Авс):

победа Натаниель Мей (Авс) – 2.945, ничья – 26, победа Джексон Джон Инглэнд (Авс) – 1.37

Прогноз на матч Натаниель Мей (Авс) – Джексон Джон Инглэнд (Авс) Бои, титульный бой, 15-го октября 2023 года :

Букмекерские конторы на бой Натаниель Мей (Авс) — Джексон Джон Инглэнд (Авс) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 2.945 и 1.37.

История личных встреч

Натаниель Мей (Авс) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Натаниель Мей (Авс) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Натаниель Мей (Авс) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Натаниель Мей (Авс) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Натаниель Мей (Авс) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Натаниель Мей (Авс) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Натаниель Мей (Авс) может и не устоять на ногах.

Джексон Джон Инглэнд (Авс) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Джексон Джон Инглэнд (Авс) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Джексон Джон Инглэнд (Авс), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Джексон Джон Инглэнд (Авс) должен быть в хорошей физической форме. Джексон Джон Инглэнд (Авс) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Натаниель Мей (Авс) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Натаниель Мей (Авс) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Натаниель Мей (Авс) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Натаниель Мей (Авс) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Джексон Джон Инглэнд (Авс) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Джексон Джон Инглэнд (Авс) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Джексон Джон Инглэнд (Авс) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Джексон Джон Инглэнд (Авс) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Джексон Джон Инглэнд (Авс), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Натаниель Мей (Авс) – Джексон Джон Инглэнд (Авс) 15.10.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Натаниель Мей (Авс) и Джексон Джон Инглэнд (Авс). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Натаниель Мей (Авс) и Джексон Джон Инглэнд (Авс) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Натаниель Мей (Авс) и Джексон Джон Инглэнд (Авс). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Натаниель Мей (Авс) и Джексон Джон Инглэнд (Авс) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Натаниель Мей (Авс) и Джексон Джон Инглэнд (Авс) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Натаниель Мей (Авс) будет намного сильнее, чем Джексон Джон Инглэнд (Авс), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

На чемпионский бой Натаниель Мей (Авс) — Джексон Джон Инглэнд (Авс) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Джексон Джон Инглэнд (Авс), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Натаниель Мей (Авс)

В своей профессиональной карьере Натаниель Мей (Авс) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Натаниель Мей (Авс) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Натаниель Мей (Авс) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Натаниель Мей (Авс) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Натаниель Мей (Авс) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Джексон Джон Инглэнд (Авс)

Сейчас Джексон Джон Инглэнд (Авс) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Джексон Джон Инглэнд (Авс) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Джексон Джон Инглэнд (Авс) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Джексон Джон Инглэнд (Авс) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Джексон Джон Инглэнд (Авс) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Натаниель Мей (Авс) — Джексон Джон Инглэнд (Авс). Прогноз и ставки на матч. Бои 15-го октября 2023 года

В этом поединке Натаниель Мей (Авс) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Джексон Джон Инглэнд (Авс), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Так как Натаниель Мей (Авс) и Джексон Джон Инглэнд (Авс) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.