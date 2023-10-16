Оливер Мораталла/Пейро Серрано — Мелеро Крецер/Санчес Килес. Прогноз, ставки на матч. ITF (17.10.23)

17 октября в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Оливер Мораталла/Пейро Серрано , а противостоять в этом поединке будет Мелеро Крецер/Санчес Килес.



Оливер Мораталла/Пейро Серрано сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 17 октября придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Мелеро Крецер/Санчес Килес. По Москве данный поединок начнется в 13:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Мелеро Крецер/Санчес Килес, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Оливер Мораталла/Пейро Серрано — Мелеро Крецер/Санчес Килес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 13:00 по Москве Оливер Мораталла/Пейро Серрано выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Мелеро Крецер/Санчес Килес. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 17 октября. Оливер Мораталла/Пейро Серрано не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Оливер Мораталла/Пейро Серрано

Оливер Мораталла/Пейро Серрано, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Оливер Мораталла/Пейро Серрано может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Оливер Мораталла/Пейро Серрано входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Оливер Мораталла/Пейро Серрано еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Оливер Мораталла/Пейро Серрано сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Мелеро Крецер/Санчес Килес

На этом турнире Мелеро Крецер/Санчес Килес выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Мелеро Крецер/Санчес Килес снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Мелеро Крецер/Санчес Килес чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Мелеро Крецер/Санчес Килес уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Мелеро Крецер/Санчес Килес зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Оливер Мораталла/Пейро Серрано и Мелеро Крецер/Санчес Килес. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Оливер Мораталла/Пейро Серрано и Мелеро Крецер/Санчес Килес в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Оливер Мораталла/Пейро Серрано и Мелеро Крецер/Санчес Килес имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Оливер Мораталла/Пейро Серрано — Мелеро Крецер/Санчес Килес (17 октября), ставки и коэффициенты

Оливер Мораталла/Пейро Серрано

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Оливер Мораталла/Пейро Серрано, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Оливер Мораталла/Пейро Серрано уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Оливер Мораталла/Пейро Серрано старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Оливер Мораталла/Пейро Серрано, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Оливер Мораталла/Пейро Серрано не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Оливер Мораталла/Пейро Серрано все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Оливер Мораталла/Пейро Серрано точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Мелеро Крецер/Санчес Килес

Мелеро Крецер/Санчес Килес лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Мелеро Крецер/Санчес Килес играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Мелеро Крецер/Санчес Килес начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Мелеро Крецер/Санчес Килес выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Мелеро Крецер/Санчес Килес сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Оливер Мораталла/Пейро Серрано — Мелеро Крецер/Санчес Килес Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Оливер Мораталла/Пейро Серрано и Мелеро Крецер/Санчес Килес аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Оливер Мораталла/Пейро Серрано и Мелеро Крецер/Санчес Килес обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Оливер Мораталла/Пейро Серрано и Мелеро Крецер/Санчес Килес постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Оливер Мораталла/Пейро Серрано — Мелеро Крецер/Санчес Килес: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Оливер Мораталла/Пейро Серрано и Мелеро Крецер/Санчес Килес, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Оливер Мораталла/Пейро Серрано и Мелеро Крецер/Санчес Килес уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Оливер Мораталла/Пейро Серрано — Мелеро Крецер/Санчес Килес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

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