Брум/Стивенсон — Люмсден/Хигнетт. Прогноз, ставки на матч (19.10.23)

19.10.2023 в 15:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Брум/Стивенсон , а противостоять в этом поединке будет Люмсден/Хигнетт.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Брум/Стивенсон — Люмсден/Хигнетт можно будет вплоть до 15:35 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 19.10.2023. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Брум/Стивенсон и Люмсден/Хигнетт еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Брум/Стивенсон — Люмсден/Хигнетт:

19.10.2023 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Брум/Стивенсон — Люмсден/Хигнетт. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 15:35 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Люмсден/Хигнетт, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Люмсден/Хигнетт выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Брум/Стивенсон

Брум/Стивенсон, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Брум/Стивенсон может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Брум/Стивенсон входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Брум/Стивенсон еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Брум/Стивенсон сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Люмсден/Хигнетт

Нынешняя форма, которую демонстрирует Люмсден/Хигнетт еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Люмсден/Хигнетт постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Люмсден/Хигнетт пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Люмсден/Хигнетт не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Люмсден/Хигнетт не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч Брум/Стивенсон — Люмсден/Хигнетт

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Брум/Стивенсон и Люмсден/Хигнетт впервые будут встречаться между собой. Если Брум/Стивенсон уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Люмсден/Хигнетт пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Брум/Стивенсон демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Брум/Стивенсон – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Брум/Стивенсон — Люмсден/Хигнетт. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.10.23)

Брум/Стивенсон

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Брум/Стивенсон, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Брум/Стивенсон уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Брум/Стивенсон старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Брум/Стивенсон, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Брум/Стивенсон не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Брум/Стивенсон все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Брум/Стивенсон точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Люмсден/Хигнетт

Несмотря на свой молодой возраст, Люмсден/Хигнетт демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Люмсден/Хигнетт уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Люмсден/Хигнетт станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Люмсден/Хигнетт, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Люмсден/Хигнетт умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Люмсден/Хигнетт имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Брум/Стивенсон — Люмсден/Хигнетт Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Брум/Стивенсон и Люмсден/Хигнетт начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Брум/Стивенсон и Люмсден/Хигнетт показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Брум/Стивенсон и Люмсден/Хигнетт провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Брум/Стивенсон и Люмсден/Хигнетт действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Брум/Стивенсон — Люмсден/Хигнетт: ставим на двойные ошибки

Брум/Стивенсон и Люмсден/Хигнетт которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Брум/Стивенсон имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Люмсден/Хигнетт хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Брум/Стивенсон. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Люмсден/Хигнетт умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Брум/Стивенсон довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Люмсден/Хигнетт вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Брум/Стивенсон.

СЕГОДНЯ МАТЧ Брум/Стивенсон — Люмсден/Хигнетт. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Брум/Стивенсон и Люмсден/Хигнетт, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.