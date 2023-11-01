«Никита Приходько (Рос)» – «Тагайбек Сайфидин Уулу (Кгз)». 03.11.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 03.11.2023 должен состояться бой Никита Приходько (Рос) — Тагайбек Сайфидин Уулу (Кгз), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 16:45 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Никита Приходько (Рос) и Тагайбек Сайфидин Уулу (Кгз) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Никита Приходько (Рос) обладает несколькими чемпионскими титулами и 03.11.2023 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Тагайбек Сайфидин Уулу (Кгз), так что вряд ли в 16:45 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Никита Приходько (Рос) — Тагайбек Сайфидин Уулу (Кгз):

победа Никита Приходько (Рос) – 0, ничья – 0, победа Тагайбек Сайфидин Уулу (Кгз) – 0

Прогноз на матч Никита Приходько (Рос) – Тагайбек Сайфидин Уулу (Кгз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 03.11.2023 :

Так как Никита Приходько (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Тагайбек Сайфидин Уулу (Кгз) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Никита Приходько (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Никита Приходько (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Никита Приходько (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Никита Приходько (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Никита Приходько (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Никита Приходько (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Тагайбек Сайфидин Уулу (Кгз) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Тагайбек Сайфидин Уулу (Кгз) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Тагайбек Сайфидин Уулу (Кгз), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Тагайбек Сайфидин Уулу (Кгз) должен быть в хорошей физической форме. Тагайбек Сайфидин Уулу (Кгз) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Никита Приходько (Рос) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Никита Приходько (Рос) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Никита Приходько (Рос) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Никита Приходько (Рос) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Никита Приходько (Рос) валится с ног. К тому же, Никита Приходько (Рос) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Никита Приходько (Рос) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Тагайбек Сайфидин Уулу (Кгз) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Тагайбек Сайфидин Уулу (Кгз) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Тагайбек Сайфидин Уулу (Кгз) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Тагайбек Сайфидин Уулу (Кгз) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Тагайбек Сайфидин Уулу (Кгз) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Тагайбек Сайфидин Уулу (Кгз) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Тагайбек Сайфидин Уулу (Кгз) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Никита Приходько (Рос) – Тагайбек Сайфидин Уулу (Кгз) 03.11.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Никита Приходько (Рос) и Тагайбек Сайфидин Уулу (Кгз) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Никита Приходько (Рос) и Тагайбек Сайфидин Уулу (Кгз). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Никита Приходько (Рос) и Тагайбек Сайфидин Уулу (Кгз) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Никита Приходько (Рос) и Тагайбек Сайфидин Уулу (Кгз) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Никита Приходько (Рос) — Тагайбек Сайфидин Уулу (Кгз) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Тагайбек Сайфидин Уулу (Кгз) выиграет нокаутом.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Никита Приходько (Рос) и Тагайбек Сайфидин Уулу (Кгз), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Тагайбек Сайфидин Уулу (Кгз) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Никита Приходько (Рос)

В своей профессиональной карьере Никита Приходько (Рос) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Никита Приходько (Рос) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Никита Приходько (Рос) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Никита Приходько (Рос) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Никита Приходько (Рос) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Тагайбек Сайфидин Уулу (Кгз)

В своей карьере Тагайбек Сайфидин Уулу (Кгз) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Тагайбек Сайфидин Уулу (Кгз) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Тагайбек Сайфидин Уулу (Кгз) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Тагайбек Сайфидин Уулу (Кгз) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Никита Приходько (Рос) — Тагайбек Сайфидин Уулу (Кгз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 03.11.2023

Несмотря на то, что Никита Приходько (Рос) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Тагайбек Сайфидин Уулу (Кгз) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

В этом бою Никита Приходько (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Тагайбек Сайфидин Уулу (Кгз) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.