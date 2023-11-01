Павич/Хелиоваара — Аревало-Гонзалес/Ройер. Прогноз, ставки на матч(02.11.23)

Павич/Хелиоваара — Аревало-Гонзалес/Ройер (02 ноября), ставки и коэффициенты

02 ноября в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Павич/Хелиоваара , а противостоять в этом поединке будет Аревало-Гонзалес/Ройер.



Павич/Хелиоваара считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Аревало-Гонзалес/Ройер 02 ноября будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 14:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



Павич/Хелиоваара — Аревало-Гонзалес/Ройер. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 02 ноября, ведь именно в этот день на корте встречаются Павич/Хелиоваара и Аревало-Гонзалес/Ройер. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 14:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Павич/Хелиоваара имеет на своем счету три победы, Аревало-Гонзалес/Ройер может похвастаться четырьмя.

Павич/Хелиоваара

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Павич/Хелиоваара находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Павич/Хелиоваара является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Павич/Хелиоваара умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Павич/Хелиоваара обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Павич/Хелиоваара может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Аревало-Гонзалес/Ройер

Нынешняя форма, которую демонстрирует Аревало-Гонзалес/Ройер еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Аревало-Гонзалес/Ройер постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Аревало-Гонзалес/Ройер пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Аревало-Гонзалес/Ройер не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Аревало-Гонзалес/Ройер не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Павич/Хелиоваара — Аревало-Гонзалес/Ройер. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Павич/Хелиоваара — Аревало-Гонзалес/Ройер. Прогноз, ставки на матч(02.11.23)

Павич/Хелиоваара

На данном турнире Павич/Хелиоваара выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Павич/Хелиоваара выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Павич/Хелиоваара допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Павич/Хелиоваара особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Павич/Хелиоваара, это умение играть на травяных кортах.

Аревало-Гонзалес/Ройер

В этом сезоне Аревало-Гонзалес/Ройер не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Аревало-Гонзалес/Ройер сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Аревало-Гонзалес/Ройер допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Аревало-Гонзалес/Ройер допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Аревало-Гонзалес/Ройер демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Павич/Хелиоваара — Аревало-Гонзалес/Ройер Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Павич/Хелиоваара и Аревало-Гонзалес/Ройер. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Павич/Хелиоваара — Аревало-Гонзалес/Ройер: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Павич/Хелиоваара и Аревало-Гонзалес/Ройер из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Аревало-Гонзалес/Ройер относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Аревало-Гонзалес/Ройер проводит второй или третий матч. А вот Павич/Хелиоваара как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Павич/Хелиоваара, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Павич/Хелиоваара без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Павич/Хелиоваара вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Павич/Хелиоваара — Аревало-Гонзалес/Ройер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Павич/Хелиоваара и Аревало-Гонзалес/Ройер сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Павич/Хелиоваара, и Аревало-Гонзалес/Ройер будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.