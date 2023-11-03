«Сэксан Ор Кванмуанг (Таи)» – «Карим Беннуи (Алж)». 04.11.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 04-го ноября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) — Карим Беннуи (Алж). На ринге его участники появятся в 04:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 04-го ноября пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) — Карим Беннуи (Алж). По Москве начало данного поединка будет в 04:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) — Карим Беннуи (Алж):

победа Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) – 0, ничья – 0, победа Карим Беннуи (Алж) – 0

Прогноз на матч Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) – Карим Беннуи (Алж) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 04-го ноября :

Так как Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Карим Беннуи (Алж) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Карим Беннуи (Алж) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Карим Беннуи (Алж) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Карим Беннуи (Алж) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Карим Беннуи (Алж) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Карим Беннуи (Алж) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Карим Беннуи (Алж) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Карим Беннуи (Алж) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Карим Беннуи (Алж) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Карим Беннуи (Алж) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Карим Беннуи (Алж) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) – Карим Беннуи (Алж) 04.11.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) и Карим Беннуи (Алж). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) и Карим Беннуи (Алж) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) и Карим Беннуи (Алж) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Карим Беннуи (Алж) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) и Карим Беннуи (Алж), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) выиграет с помощью нокаута.

Спортивные прогнозисты считают, что Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) в данный момент сильнее, нежели Карим Беннуи (Алж), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Сэксан Ор Кванмуанг (Таи)

Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Карим Беннуи (Алж)

Последний раз Карим Беннуи (Алж) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Карим Беннуи (Алж) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Карим Беннуи (Алж) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Карим Беннуи (Алж) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Карим Беннуи (Алж)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Карим Беннуи (Алж) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) — Карим Беннуи (Алж). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 04-го ноября

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) — Карим Беннуи (Алж) собираются ставить на то, что сильнее будет Сэксан Ор Кванмуанг (Таи), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) и Карим Беннуи (Алж), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Сэксан Ор Кванмуанг (Таи) выиграет с помощью нокаута.