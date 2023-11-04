«Деандре Андерсон (США)» – «Гейдж Джилл (США)». 04.11.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 04 ноября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Деандре Андерсон (США) — Гейдж Джилл (США). На ринге его участники появятся в 03:20 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Деандре Андерсон (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 03:20 по московскому времени Деандре Андерсон (США) и Гейдж Джилл (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 04 ноября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Деандре Андерсон (США) и Гейдж Джилл (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Деандре Андерсон (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Деандре Андерсон (США) — Гейдж Джилл (США):

победа Деандре Андерсон (США) – 0, ничья – 0, победа Гейдж Джилл (США) – 0

Прогноз на матч Деандре Андерсон (США) – Гейдж Джилл (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 04 ноября :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Деандре Андерсон (США) станет победителем боя. Если выиграет Гейдж Джилл (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Деандре Андерсон (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Деандре Андерсон (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Деандре Андерсон (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Деандре Андерсон (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Деандре Андерсон (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Гейдж Джилл (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Гейдж Джилл (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Гейдж Джилл (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Гейдж Джилл (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Гейдж Джилл (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Деандре Андерсон (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Деандре Андерсон (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Деандре Андерсон (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Деандре Андерсон (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Деандре Андерсон (США) валится с ног. К тому же, Деандре Андерсон (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Деандре Андерсон (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Гейдж Джилл (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Гейдж Джилл (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Гейдж Джилл (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Гейдж Джилл (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Гейдж Джилл (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Гейдж Джилл (США) должен задуматься о своей обороне.

Деандре Андерсон (США) – Гейдж Джилл (США) 04.11.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Деандре Андерсон (США) и Гейдж Джилл (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Деандре Андерсон (США) и Гейдж Джилл (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Деандре Андерсон (США) и Гейдж Джилл (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Деандре Андерсон (США) и Гейдж Джилл (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Деандре Андерсон (США) легко справится с таким соперником, как Гейдж Джилл (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

На чемпионский бой Деандре Андерсон (США) — Гейдж Джилл (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Гейдж Джилл (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Деандре Андерсон (США)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Деандре Андерсон (США) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Деандре Андерсон (США) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Деандре Андерсон (США) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Деандре Андерсон (США) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Гейдж Джилл (США)

В своей карьере Гейдж Джилл (США) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Гейдж Джилл (США) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Гейдж Джилл (США) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Гейдж Джилл (США) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Деандре Андерсон (США) — Гейдж Джилл (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 04 ноября

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Деандре Андерсон (США) — Гейдж Джилл (США) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Деандре Андерсон (США) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Деандре Андерсон (США) — Гейдж Джилл (США) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Деандре Андерсон (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.