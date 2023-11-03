Вассер/Либерман — Булаи/ОХойсин. Прогноз, ставки на матч (04.11.23)

04-го ноября 2023 года в 01:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Вассер/Либерман , а противостоять в этом поединке будет Булаи/ОХойсин.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Вассер/Либерман — Булаи/ОХойсин, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 04-го ноября 2023 года, а его начало по МСК будет в 01:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Вассер/Либерман. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Вассер/Либерман — Булаи/ОХойсин. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 04-го ноября 2023 года встречаются Вассер/Либерман и Булаи/ОХойсин. Начало поединка запланировано на 01:00 по МСК. Вассер/Либерман является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Вассер/Либерман

В этом сезоне Вассер/Либерман показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Вассер/Либерман сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Вассер/Либерман еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Вассер/Либерман обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Вассер/Либерман играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Вассер/Либерман любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Булаи/ОХойсин

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Булаи/ОХойсин теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Булаи/ОХойсин имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Булаи/ОХойсин испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Булаи/ОХойсин выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Булаи/ОХойсин занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Вассер/Либерман — Булаи/ОХойсин. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Длительное время Вассер/Либерман и Булаи/ОХойсин не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Вассер/Либерман и Булаи/ОХойсин. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Прогноз и ставка на матч Вассер/Либерман — Булаи/ОХойсин 04-го ноября 2023 года

Вассер/Либерман

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Вассер/Либерман, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Вассер/Либерман уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Вассер/Либерман старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Вассер/Либерман, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Вассер/Либерман не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Вассер/Либерман все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Вассер/Либерман точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Булаи/ОХойсин

Булаи/ОХойсин лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Булаи/ОХойсин играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Булаи/ОХойсин начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Булаи/ОХойсин выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Булаи/ОХойсин сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Вассер/Либерман — Булаи/ОХойсин Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Вассер/Либерман и Булаи/ОХойсин, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Вассер/Либерман и Булаи/ОХойсин играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Вассер/Либерман, и Булаи/ОХойсин неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Вассер/Либерман — Булаи/ОХойсин: в ожидании «эйсов»

Вассер/Либерман и Булаи/ОХойсин которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Вассер/Либерман имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Булаи/ОХойсин хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Вассер/Либерман. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Булаи/ОХойсин умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Вассер/Либерман довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Булаи/ОХойсин вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Вассер/Либерман.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вассер/Либерман — Булаи/ОХойсин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Вассер/Либерман и Булаи/ОХойсин.

