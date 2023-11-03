Айсин Уингс (жен) — Тойота Антилопес (жeн). Прогноз, ставки на матч(04.11.23)

Прогноз и ставка на матч Айсин Уингс (жен) — Тойота Антилопес (жeн) 04.11.2023

04.11.2023 в 08:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Японии, в котором на своей площадке местный клуб Айсин Уингс (жен) примет соперника по национальному первенству Тойота Антилопес (жeн).



04.11.2023 состоится баскетбольный матч Айсин Уингс (жен) – Тойота Антилопес (жeн), трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 08:30. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Айсин Уингс (жен) уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



Айсин Уингс (жен) — Тойота Антилопес (жeн). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Айсин Уингс (жен) намерены 04.11.2023 поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Тойота Антилопес (жeн). Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 08:30 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Айсин Уингс (жен)

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Айсин Уингс (жен) пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Айсин Уингс (жен) уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Тойота Антилопес (жeн)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Тойота Антилопес (жeн) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Тойота Антилопес (жeн) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Тойота Антилопес (жeн) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз на матч

На 04.11.2023 в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Айсин Уингс (жен) — Тойота Антилопес (жeн). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 08:30 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Айсин Уингс (жен) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Тойота Антилопес (жeн) удалось одержать победу у себя дома.



Айсин Уингс (жен) — Тойота Антилопес (жeн). Прогноз, ставки на матч(04.11.23)

Айсин Уингс (жен)

В последние годы Айсин Уингс (жен) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Айсин Уингс (жен) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Тойота Антилопес (жeн)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Тойота Антилопес (жeн) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Тойота Антилопес (жeн) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Тойота Антилопес (жeн) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Айсин Уингс (жен) — Тойота Антилопес (жeн) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Айсин Уингс (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 04.11.2023 сыграет матч против БК Тойота Антилопес (жeн). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 08:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Айсин Уингс (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Айсин Уингс (жен) — Тойота Антилопес (жeн): единоборств будет много, набранных очков — нет

Прошлый матч баскетбольный клуб Айсин Уингс (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Айсин Уингс (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Айсин Уингс (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Айсин Уингс (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Тойота Антилопес (жeн) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Тойота Антилопес (жeн) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Тойота Антилопес (жeн) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Тойота Антилопес (жeн) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Айсин Уингс (жен) — Тойота Антилопес (жeн). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Айсин Уингс (жен) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Айсин Уингс (жен) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Айсин Уингс (жен) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Тойота Антилопес (жeн) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Тойота Антилопес (жeн) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Тойота Антилопес (жeн) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.