Роберто Баутиста-Агут — Ян-Леннард Штруфф. Прогноз, ставки на матч (25.02.20)

25-го февраля в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Роберто Баутиста-Агут , а противостоять в этом поединке будет Ян-Леннард Штруфф.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 25-го февраля, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Роберто Баутиста-Агут — Ян-Леннард Штруфф. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 11:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Роберто Баутиста-Агут, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Роберто Баутиста-Агут — Ян-Леннард Штруфф. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 25-го февраля откроет его противостояние Роберто Баутиста-Агут — Ян-Леннард Штруфф. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 11:00 по МСК, то есть до начала игры. Роберто Баутиста-Агут и Ян-Леннард Штруфф отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Ян-Леннард Штруфф может гордиться семью победами, а вот Роберто Баутиста-Агут имеет только пять выигранных встреч.

Роберто Баутиста-Агут

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Роберто Баутиста-Агут находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Роберто Баутиста-Агут является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Роберто Баутиста-Агут умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Роберто Баутиста-Агут обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Роберто Баутиста-Агут может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Ян-Леннард Штруфф

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Ян-Леннард Штруфф имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Ян-Леннард Штруфф демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Ян-Леннард Штруфф не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Ян-Леннард Штруфф не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч Роберто Баутиста-Агут — Ян-Леннард Штруфф

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Роберто Баутиста-Агут и Ян-Леннард Штруфф уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Роберто Баутиста-Агут — Ян-Леннард Штруфф (25-го февраля), ставки и коэффициенты

Роберто Баутиста-Агут

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Роберто Баутиста-Агут, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Роберто Баутиста-Агут уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Роберто Баутиста-Агут старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Роберто Баутиста-Агут, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Роберто Баутиста-Агут не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Роберто Баутиста-Агут все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Роберто Баутиста-Агут точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Ян-Леннард Штруфф

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Ян-Леннард Штруфф все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Ян-Леннард Штруфф сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Ян-Леннард Штруфф все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Ян-Леннард Штруфф предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Роберто Баутиста-Агут — Ян-Леннард Штруфф Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Роберто Баутиста-Агут и Ян-Леннард Штруфф аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Роберто Баутиста-Агут и Ян-Леннард Штруфф обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Роберто Баутиста-Агут и Ян-Леннард Штруфф постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Роберто Баутиста-Агут — Ян-Леннард Штруфф: порядок побьёт класс

Роберто Баутиста-Агут и Ян-Леннард Штруфф которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Роберто Баутиста-Агут имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ян-Леннард Штруфф хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Роберто Баутиста-Агут. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ян-Леннард Штруфф умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Роберто Баутиста-Агут довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ян-Леннард Штруфф вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Роберто Баутиста-Агут.

СЕГОДНЯ МАТЧ Роберто Баутиста-Агут — Ян-Леннард Штруфф. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Роберто Баутиста-Агут и Ян-Леннард Штруфф. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Роберто Баутиста-Агут и для Ян-Леннард Штруфф, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-247537-prognoz-na-match-yudis-chong-kayla-dey-ot-eksperta-24-02-20/