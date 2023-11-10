«Бен Рис (Вел)» – «Саддам Мохамад да Силва Каэтано (Бел)». 11.11.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 11.11.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Бен Рис (Вел) — Саддам Мохамад да Силва Каэтано (Бел). На ринге его участники появятся в 20:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Бен Рис (Вел) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 11.11.2023 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Бен Рис (Вел) — Саддам Мохамад да Силва Каэтано (Бел). Это будет продолжаться вплоть до 20:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бен Рис (Вел) — Саддам Мохамад да Силва Каэтано (Бел):

победа Бен Рис (Вел) – 0, ничья – 0, победа Саддам Мохамад да Силва Каэтано (Бел) – 0

Прогноз на матч Бен Рис (Вел) – Саддам Мохамад да Силва Каэтано (Бел) Бои, титульный бой, 11.11.2023 :

Из-за того, что все ставят на то, что Бен Рис (Вел) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Саддам Мохамад да Силва Каэтано (Бел) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На данный момент Бен Рис (Вел) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Бен Рис (Вел) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Бен Рис (Вел) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Бен Рис (Вел) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Саддам Мохамад да Силва Каэтано (Бел) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Саддам Мохамад да Силва Каэтано (Бел) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Саддам Мохамад да Силва Каэтано (Бел) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Саддам Мохамад да Силва Каэтано (Бел) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Саддам Мохамад да Силва Каэтано (Бел) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Бен Рис (Вел) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Бен Рис (Вел) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Бен Рис (Вел) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Бен Рис (Вел) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Бен Рис (Вел) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Саддам Мохамад да Силва Каэтано (Бел) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Саддам Мохамад да Силва Каэтано (Бел) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Саддам Мохамад да Силва Каэтано (Бел) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Саддам Мохамад да Силва Каэтано (Бел) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Саддам Мохамад да Силва Каэтано (Бел) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Бен Рис (Вел) – Саддам Мохамад да Силва Каэтано (Бел) 11.11.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Бен Рис (Вел) и Саддам Мохамад да Силва Каэтано (Бел). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Бен Рис (Вел) и Саддам Мохамад да Силва Каэтано (Бел). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Бен Рис (Вел) и Саддам Мохамад да Силва Каэтано (Бел) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Бен Рис (Вел) и Саддам Мохамад да Силва Каэтано (Бел) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Бен Рис (Вел) — Саддам Мохамад да Силва Каэтано (Бел) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Бен Рис (Вел) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Бен Рис (Вел) в данный момент сильнее, нежели Саддам Мохамад да Силва Каэтано (Бел), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Бен Рис (Вел)

Как бы Бен Рис (Вел) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Бен Рис (Вел) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Бен Рис (Вел) дрался на ринге только с представителями своей страны. Бен Рис (Вел) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Бен Рис (Вел) совершенно не работает над собственной защитой.

Саддам Мохамад да Силва Каэтано (Бел)

На сегодняшний день Саддам Мохамад да Силва Каэтано (Бел) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Саддам Мохамад да Силва Каэтано (Бел) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Саддам Мохамад да Силва Каэтано (Бел) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Саддам Мохамад да Силва Каэтано (Бел) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Бен Рис (Вел) — Саддам Мохамад да Силва Каэтано (Бел). Прогноз и ставки на матч. Бои 11.11.2023

На титульный бой Бен Рис (Вел) — Саддам Мохамад да Силва Каэтано (Бел) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Бен Рис (Вел) — Саддам Мохамад да Силва Каэтано (Бел) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Бен Рис (Вел) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.