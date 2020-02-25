Атенас Кармен-де-Патагонес — Гимназия и Эсгрима Ла-Плата: снова ждем результативной игры

Прогноз и ставка на матч Атенас Кармен-де-Патагонес — Гимназия и Эсгрима Ла-Плата 26-го февраля

26-го февраля в 03:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Аргентины, в котором на своей площадке местный клуб Атенас Кармен-де-Патагонес примет соперника по национальному первенству Гимназия и Эсгрима Ла-Плата.



В последней встрече баскетбольных клубов Атенас Кармен-де-Патагонес и Гимназия и Эсгрима Ла-Плата сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 26-го февраля попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 03:30 по МСК.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Атенас Кармен-де-Патагонес — Гимназия и Эсгрима Ла-Плата:

Баскетбольный поединок Атенас Кармен-де-Патагонес — Гимназия и Эсгрима Ла-Плата состоится 26-го февраля в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 03:30 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Атенас Кармен-де-Патагонес, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Атенас Кармен-де-Патагонес

На этот матч баскетболисты клуба Атенас Кармен-де-Патагонес выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Атенас Кармен-де-Патагонес лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Атенас Кармен-де-Патагонес не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Гимназия и Эсгрима Ла-Плата

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима Ла-Плата сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима Ла-Плата проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Гимназия и Эсгрима Ла-Плата травмированы только игроки глубокого резерва.

«Атенас Кармен-де-Патагонес» — «Гимназия и Эсгрима Ла-Плата»: прогноз автора

На 26-го февраля в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Атенас Кармен-де-Патагонес — Гимназия и Эсгрима Ла-Плата. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 03:30 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Атенас Кармен-де-Патагонес дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Гимназия и Эсгрима Ла-Плата удалось одержать победу у себя дома.



Прогноз и ставка на матч Атенас Кармен-де-Патагонес — Гимназия и Эсгрима Ла-Плата 26-го февраля

Атенас Кармен-де-Патагонес

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Атенас Кармен-де-Патагонес наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Атенас Кармен-де-Патагонес сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Атенас Кармен-де-Патагонес всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Атенас Кармен-де-Патагонес бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Гимназия и Эсгрима Ла-Плата

В прошлом месяце баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима Ла-Плата играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима Ла-Плата надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Атенас Кармен-де-Патагонес — Гимназия и Эсгрима Ла-Плата Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 26-го февраля, и в его рамках состоится поединок Атенас Кармен-де-Патагонес — Гимназия и Эсгрима Ла-Плата. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 03:30 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Атенас Кармен-де-Патагонес — Гимназия и Эсгрима Ла-Плата: снова ждем результативной игры

Баскетбольный клуб Атенас Кармен-де-Патагонес очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Атенас Кармен-де-Патагонес очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима Ла-Плата входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Гимназия и Эсгрима Ла-Плата не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Атенас Кармен-де-Патагонес — Гимназия и Эсгрима Ла-Плата. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Атенас Кармен-де-Патагонес был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Атенас Кармен-де-Патагонес вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Атенас Кармен-де-Патагонес практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима Ла-Плата находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима Ла-Плата сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима Ла-Плата действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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