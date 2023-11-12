Гимназия и Эсгрима Ла-Плата — Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.11.23)

Прогноз и ставка на матч Гимназия и Эсгрима Ла-Плата — Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио 13-го ноября

13-го ноября в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Аргентины, в котором на своей площадке местный клуб Гимназия и Эсгрима Ла-Плата примет соперника по национальному первенству Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио.



Баскетбольный поединок Гимназия и Эсгрима Ла-Плата – Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио пройдет в рамках престижного турнира 13-го ноября, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 02:00 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Гимназия и Эсгрима Ла-Плата.



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Баскетбольный поединок Гимназия и Эсгрима Ла-Плата — Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио состоится 13-го ноября в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 02:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима Ла-Плата, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Гимназия и Эсгрима Ла-Плата

В этом сезоне баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима Ла-Плата уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима Ла-Плата одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима Ла-Плата лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Гимназия и Эсгрима Ла-Плата нет более травмированных игроков основы.



Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио

Президент баскетбольного клуба Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Чемпионат Аргентины, Гимназия и Эсгрима Ла-Плата — Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Гимназия и Эсгрима Ла-Плата — Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио, несмотря на то, что он должен пройти только 13-го ноября. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 02:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима Ла-Плата одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Гимназия и Эсгрима Ла-Плата — Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.11.23)

Гимназия и Эсгрима Ла-Плата

В этом сезоне баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима Ла-Плата и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима Ла-Плата играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио

Два года назад баскетбольный клуб Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Гимназия и Эсгрима Ла-Плата — Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима Ла-Плата после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 13-го ноября сыграет матч против БК Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 02:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Гимназия и Эсгрима Ла-Плата также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Гимназия и Эсгрима Ла-Плата — Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио: гости способны удивить фаворита

Прошлый матч баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима Ла-Плата проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима Ла-Плата позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Гимназия и Эсгрима Ла-Плата играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Гимназия и Эсгрима Ла-Плата сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гимназия и Эсгрима Ла-Плата — Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима Ла-Плата лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Гимназия и Эсгрима Ла-Плата гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Гимназия и Эсгрима Ла-Плата все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Клуб Атлетико Провинсьаль де Росарио действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.

