Джан Матиас Ди Наталь — С Мерт Оздемир. Прогноз, ставки на матч (13.11.23)

13 ноября в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Джан Матиас Ди Наталь , а противостоять в этом поединке будет С Мерт Оздемир.



Судья теннисного матча Джан Матиас Ди Наталь — С Мерт Оздемир должен дать знак о старте игры в 14:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 13 ноября, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Джан Матиас Ди Наталь и С Мерт Оздемир более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Джан Матиас Ди Наталь имеет четыре победы, то С Мерт Оздемир может похвастаться лишь двумя победами.



Джан Матиас Ди Наталь — С Мерт Оздемир. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 13 ноября, так что в разделе тенниса можно найти поединок Джан Матиас Ди Наталь — С Мерт Оздемир. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 14:30 по Москве, пока не начался поединок. Джан Матиас Ди Наталь и С Мерт Оздемир еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Джан Матиас Ди Наталь

В этом сезоне Джан Матиас Ди Наталь демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Джан Матиас Ди Наталь снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Джан Матиас Ди Наталь является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Джан Матиас Ди Наталь не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Джан Матиас Ди Наталь еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



С Мерт Оздемир

На этом турнире С Мерт Оздемир выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что С Мерт Оздемир снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и С Мерт Оздемир чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне С Мерт Оздемир уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. С Мерт Оздемир зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Джан Матиас Ди Наталь и С Мерт Оздемир впервые будут встречаться между собой. Если Джан Матиас Ди Наталь уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — С Мерт Оздемир пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Джан Матиас Ди Наталь демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Джан Матиас Ди Наталь – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Джан Матиас Ди Наталь — С Мерт Оздемир. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.11.23)

Джан Матиас Ди Наталь

К данному турниру Джан Матиас Ди Наталь подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Джан Матиас Ди Наталь находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Джан Матиас Ди Наталь не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Джан Матиас Ди Наталь старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Джан Матиас Ди Наталь демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

С Мерт Оздемир

На этом турнире С Мерт Оздемир играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли С Мерт Оздемир какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. С Мерт Оздемир уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь С Мерт Оздемир много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как С Мерт Оздемир сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как С Мерт Оздемир не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Джан Матиас Ди Наталь — С Мерт Оздемир Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Джан Матиас Ди Наталь и С Мерт Оздемир, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Джан Матиас Ди Наталь и С Мерт Оздемир играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Джан Матиас Ди Наталь, и С Мерт Оздемир неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Джан Матиас Ди Наталь — С Мерт Оздемир: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Джан Матиас Ди Наталь имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Джан Матиас Ди Наталь и С Мерт Оздемир отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. С Мерт Оздемир в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Джан Матиас Ди Наталь превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли С Мерт Оздемир сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Джан Матиас Ди Наталь гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джан Матиас Ди Наталь — С Мерт Оздемир. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Джан Матиас Ди Наталь и С Мерт Оздемир. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Джан Матиас Ди Наталь и для С Мерт Оздемир, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.