Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Калифорния Голден Беарз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.11.23)

Прогноз и ставка на матч Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Калифорния Голден Беарз 14-го ноября

14-го ноября в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс примет соперника по национальному первенству Калифорния Голден Беарз.



В последней встрече баскетбольных клубов Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс и Калифорния Голден Беарз сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 14-го ноября попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 06:00 по МСК.



Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Калифорния Голден Беарз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс проводит на своей площадке, и 14-го ноября хозяевам предстоит матч против игроков клуба Калифорния Голден Беарз. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 06:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс, а один раз сильнее были игроки БК Калифорния Голден Беарз.

Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс

Сейчас баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Калифорния Голден Беарз

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Калифорния Голден Беарз на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Калифорния Голден Беарз пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Калифорния Голден Беарз и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

NCAA, Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Калифорния Голден Беарз

На 14-го ноября организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Калифорния Голден Беарз, так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 06:00 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Калифорния Голден Беарз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.11.23)

Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Калифорния Голден Беарз

Два года назад баскетбольный клуб Калифорния Голден Беарз доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Калифорния Голден Беарз играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Калифорния Голден Беарз Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 14-го ноября сыграет матч против БК Калифорния Голден Беарз. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 06:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Калифорния Голден Беарз: хозяева докажут превосходство над соперником

В этом сезоне у баскетбольного клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс сыграет в конкретном матче.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Калифорния Голден Беарз полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Калифорния Голден Беарз может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Калифорния Голден Беарз выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Калифорния Голден Беарз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Калифорния Голден Беарз не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Калифорния Голден Беарз уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Калифорния Голден Беарз очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.