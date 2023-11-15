«Мейирим Нурсултанов (Каз)» – «Винсент Фигенбютц (Гер)». 17.11.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 17.11.2023 состоится интересный поединок Мейирим Нурсултанов (Каз) — Винсент Фигенбютц (Гер), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 15:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Мейирим Нурсултанов (Каз) — Винсент Фигенбютц (Гер) пройдет 17.11.2023, и можно не сомневаться, что в 15:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Мейирим Нурсултанов (Каз) имеет две победы нокаутом, а Винсент Фигенбютц (Гер) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мейирим Нурсултанов (Каз) — Винсент Фигенбютц (Гер):

победа Мейирим Нурсултанов (Каз) – 1.07, ничья – 26, победа Винсент Фигенбютц (Гер) – 8.6

Прогноз на матч Мейирим Нурсултанов (Каз) – Винсент Фигенбютц (Гер) Бои, титульный бой, 17.11.2023 :

Из-за того, что все ставят на то, что Мейирим Нурсултанов (Каз) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.07. А котировка на то, что Винсент Фигенбютц (Гер) будет сильнее повысилась до 8.6.

История личных встреч

В профессиональной карьере Мейирим Нурсултанов (Каз) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Мейирим Нурсултанов (Каз) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Мейирим Нурсултанов (Каз) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Мейирим Нурсултанов (Каз) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Мейирим Нурсултанов (Каз) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Мейирим Нурсултанов (Каз) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Винсент Фигенбютц (Гер) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Винсент Фигенбютц (Гер) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Винсент Фигенбютц (Гер) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Винсент Фигенбютц (Гер) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Винсент Фигенбютц (Гер) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Мейирим Нурсултанов (Каз) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Мейирим Нурсултанов (Каз) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Мейирим Нурсултанов (Каз) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Мейирим Нурсултанов (Каз) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Мейирим Нурсултанов (Каз) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Винсент Фигенбютц (Гер) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Винсент Фигенбютц (Гер) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Винсент Фигенбютц (Гер) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Винсент Фигенбютц (Гер) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Мейирим Нурсултанов (Каз) – Винсент Фигенбютц (Гер) 17.11.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Мейирим Нурсултанов (Каз) и Винсент Фигенбютц (Гер). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Мейирим Нурсултанов (Каз) и Винсент Фигенбютц (Гер) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Мейирим Нурсултанов (Каз) и Винсент Фигенбютц (Гер) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Мейирим Нурсултанов (Каз) и Винсент Фигенбютц (Гер) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Мейирим Нурсултанов (Каз) — Винсент Фигенбютц (Гер) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Мейирим Нурсултанов (Каз) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Мейирим Нурсултанов (Каз) — Винсент Фигенбютц (Гер) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Винсент Фигенбютц (Гер).

Мейирим Нурсултанов (Каз)

Хотя Мейирим Нурсултанов (Каз) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Мейирим Нурсултанов (Каз) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Мейирим Нурсултанов (Каз) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Мейирим Нурсултанов (Каз) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Мейирим Нурсултанов (Каз) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Винсент Фигенбютц (Гер)

Сейчас Винсент Фигенбютц (Гер) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Винсент Фигенбютц (Гер) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Винсент Фигенбютц (Гер) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Винсент Фигенбютц (Гер) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Винсент Фигенбютц (Гер) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Мейирим Нурсултанов (Каз) — Винсент Фигенбютц (Гер). Прогноз и ставки на матч. Бои 17.11.2023

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Мейирим Нурсултанов (Каз) — Винсент Фигенбютц (Гер) собираются ставить на то, что сильнее будет Мейирим Нурсултанов (Каз), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Мейирим Нурсултанов (Каз) и Винсент Фигенбютц (Гер), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Мейирим Нурсултанов (Каз) выиграет с помощью нокаута.