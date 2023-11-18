«Тайрелл Фортуне (США)» – «Марсело Голм (Бра)». 18.11.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Тайрелл Фортуне (США) — Марсело Голм (Бра) на 18.11.2023, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Тайрелл Фортуне (США) и Марсело Голм (Бра) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 03:00.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Тайрелл Фортуне (США) — Марсело Голм (Бра) пройдет 18.11.2023, и можно не сомневаться, что в 03:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Тайрелл Фортуне (США) имеет две победы нокаутом, а Марсело Голм (Бра) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тайрелл Фортуне (США) — Марсело Голм (Бра):

победа Тайрелл Фортуне (США) – 0, ничья – 0, победа Марсело Голм (Бра) – 0

Прогноз на матч Тайрелл Фортуне (США) – Марсело Голм (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 18.11.2023 :

Букмекерские конторы на бой Тайрелл Фортуне (США) — Марсело Голм (Бра) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Тайрелл Фортуне (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Тайрелл Фортуне (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Тайрелл Фортуне (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Тайрелл Фортуне (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Тайрелл Фортуне (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Марсело Голм (Бра) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Марсело Голм (Бра) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Марсело Голм (Бра) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Марсело Голм (Бра) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Марсело Голм (Бра) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Тайрелл Фортуне (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Тайрелл Фортуне (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Тайрелл Фортуне (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Тайрелл Фортуне (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Тайрелл Фортуне (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Марсело Голм (Бра) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Марсело Голм (Бра) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Марсело Голм (Бра) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Марсело Голм (Бра) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Марсело Голм (Бра) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Марсело Голм (Бра) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Марсело Голм (Бра) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Тайрелл Фортуне (США) – Марсело Голм (Бра) 18.11.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Тайрелл Фортуне (США) и Марсело Голм (Бра), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Тайрелл Фортуне (США) и Марсело Голм (Бра) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Тайрелл Фортуне (США) — Марсело Голм (Бра) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Марсело Голм (Бра) выиграет нокаутом.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Тайрелл Фортуне (США) — Марсело Голм (Бра) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Марсело Голм (Бра).

Тайрелл Фортуне (США)

Так как Тайрелл Фортуне (США) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Тайрелл Фортуне (США) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Тайрелл Фортуне (США) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Тайрелл Фортуне (США) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Марсело Голм (Бра)

В своей карьере Марсело Голм (Бра) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Марсело Голм (Бра) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Марсело Голм (Бра) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Марсело Голм (Бра) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Тайрелл Фортуне (США) — Марсело Голм (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 18.11.2023

Несмотря на то, что Тайрелл Фортуне (США) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Марсело Голм (Бра) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Тайрелл Фортуне (США) и Марсело Голм (Бра), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Тайрелл Фортуне (США) выиграет бой.