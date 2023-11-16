«Руслан Сатиев (Рос)» – «Фарид Алибабазаде (Азе)». 17.11.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 17.11.2023 должен состояться бой Руслан Сатиев (Рос) — Фарид Алибабазаде (Азе), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 16:20 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Руслан Сатиев (Рос) и Фарид Алибабазаде (Азе) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 17.11.2023 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Руслан Сатиев (Рос) — Фарид Алибабазаде (Азе). По Москве начало данного поединка будет в 16:20, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Руслан Сатиев (Рос) — Фарид Алибабазаде (Азе):

победа Руслан Сатиев (Рос) – 0, ничья – 0, победа Фарид Алибабазаде (Азе) – 0

Прогноз на матч Руслан Сатиев (Рос) – Фарид Алибабазаде (Азе) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17.11.2023 :

Так как Руслан Сатиев (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Фарид Алибабазаде (Азе) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

Руслан Сатиев (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Руслан Сатиев (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Руслан Сатиев (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Руслан Сатиев (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Руслан Сатиев (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Руслан Сатиев (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Руслан Сатиев (Рос) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Фарид Алибабазаде (Азе) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Фарид Алибабазаде (Азе) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Фарид Алибабазаде (Азе) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Фарид Алибабазаде (Азе) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Фарид Алибабазаде (Азе) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Руслан Сатиев (Рос) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Руслан Сатиев (Рос) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Руслан Сатиев (Рос) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Руслан Сатиев (Рос) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Руслан Сатиев (Рос) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Фарид Алибабазаде (Азе) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Фарид Алибабазаде (Азе) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Фарид Алибабазаде (Азе) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Фарид Алибабазаде (Азе) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Фарид Алибабазаде (Азе), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Руслан Сатиев (Рос) – Фарид Алибабазаде (Азе) 17.11.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Руслан Сатиев (Рос) и Фарид Алибабазаде (Азе), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Руслан Сатиев (Рос) и Фарид Алибабазаде (Азе) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Руслан Сатиев (Рос) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Фарид Алибабазаде (Азе) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Руслан Сатиев (Рос) и Фарид Алибабазаде (Азе), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Руслан Сатиев (Рос) выиграет бой.

На чемпионский бой Руслан Сатиев (Рос) — Фарид Алибабазаде (Азе) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Фарид Алибабазаде (Азе), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Руслан Сатиев (Рос)

Несмотря на то, что Руслан Сатиев (Рос) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Руслан Сатиев (Рос) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Руслан Сатиев (Рос) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Руслан Сатиев (Рос) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Фарид Алибабазаде (Азе)

Прошлый бой Фарид Алибабазаде (Азе) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Фарид Алибабазаде (Азе) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Фарид Алибабазаде (Азе) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Фарид Алибабазаде (Азе) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Руслан Сатиев (Рос) — Фарид Алибабазаде (Азе). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17.11.2023

Так как Руслан Сатиев (Рос) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Фарид Алибабазаде (Азе).

Статистика и личные встречи

На титульный бой Руслан Сатиев (Рос) — Фарид Алибабазаде (Азе) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Руслан Сатиев (Рос) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.