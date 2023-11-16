«Ярослав Амосов (Укр)» – «Джейсон Джексон (Яма)». 18.11.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Ярослав Амосов (Укр) проведет 18-го ноября 2023 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Джейсон Джексон (Яма). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 06:30 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Ярослав Амосов (Укр) обладает несколькими чемпионскими титулами и 18-го ноября 2023 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Джейсон Джексон (Яма), так что вряд ли в 06:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ярослав Амосов (Укр) — Джейсон Джексон (Яма):

победа Ярослав Амосов (Укр) – 0, ничья – 0, победа Джейсон Джексон (Яма) – 0

Прогноз на матч Ярослав Амосов (Укр) – Джейсон Джексон (Яма) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 18-го ноября 2023 года :

Букмекерские конторы на бой Ярослав Амосов (Укр) — Джейсон Джексон (Яма) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Ярослав Амосов (Укр) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Ярослав Амосов (Укр) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Ярослав Амосов (Укр) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Ярослав Амосов (Укр) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Ярослав Амосов (Укр) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Джейсон Джексон (Яма) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Джейсон Джексон (Яма) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Джейсон Джексон (Яма) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Джейсон Джексон (Яма) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Джейсон Джексон (Яма) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Ярослав Амосов (Укр) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Ярослав Амосов (Укр) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Ярослав Амосов (Укр) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Ярослав Амосов (Укр) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Джейсон Джексон (Яма) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Джейсон Джексон (Яма) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Джейсон Джексон (Яма) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Джейсон Джексон (Яма) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Джейсон Джексон (Яма) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Джейсон Джексон (Яма) должен задуматься о своей обороне.

Ярослав Амосов (Укр) – Джейсон Джексон (Яма) 18.11.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Ярослав Амосов (Укр) и Джейсон Джексон (Яма), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Ярослав Амосов (Укр) и Джейсон Джексон (Яма). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Ярослав Амосов (Укр) и Джейсон Джексон (Яма) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Ярослав Амосов (Укр) и Джейсон Джексон (Яма) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Ярослав Амосов (Укр) легко справится с таким соперником, как Джейсон Джексон (Яма). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Ярослав Амосов (Укр) в данный момент сильнее, нежели Джейсон Джексон (Яма), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Ярослав Амосов (Укр)

Свою самую выдающуюся победу Ярослав Амосов (Укр) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Ярослав Амосов (Укр) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Ярослав Амосов (Укр) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Ярослав Амосов (Укр) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Ярослав Амосов (Укр) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Джейсон Джексон (Яма)

На данный момент Джейсон Джексон (Яма) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Джейсон Джексон (Яма) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Джейсон Джексон (Яма) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Джейсон Джексон (Яма) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Джейсон Джексон (Яма) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Ярослав Амосов (Укр) — Джейсон Джексон (Яма). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 18-го ноября 2023 года

На титульный бой Ярослав Амосов (Укр) — Джейсон Джексон (Яма) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Ярослав Амосов (Укр) — Джейсон Джексон (Яма) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Ярослав Амосов (Укр) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.