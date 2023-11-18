«Каллум Томпсон (Вел)» – «Джошуа Окампо (Кол)». 18.11.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Каллум Томпсон (Вел) — Джошуа Окампо (Кол) на 18.11.2023, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Каллум Томпсон (Вел) и Джошуа Окампо (Кол) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 21:00.

До 18.11.2023 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Каллум Томпсон (Вел) — Джошуа Окампо (Кол). Это будет продолжаться вплоть до 21:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Каллум Томпсон (Вел) — Джошуа Окампо (Кол):

победа Каллум Томпсон (Вел) – 0, ничья – 0, победа Джошуа Окампо (Кол) – 0

Прогноз на матч Каллум Томпсон (Вел) – Джошуа Окампо (Кол) Бои, титульный бой, 18.11.2023 :

Из-за того, что все ставят на то, что Каллум Томпсон (Вел) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Джошуа Окампо (Кол) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Каллум Томпсон (Вел) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Каллум Томпсон (Вел) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Каллум Томпсон (Вел) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Каллум Томпсон (Вел) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Каллум Томпсон (Вел) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Каллум Томпсон (Вел) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Каллум Томпсон (Вел) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Джошуа Окампо (Кол) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Джошуа Окампо (Кол) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Джошуа Окампо (Кол) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Джошуа Окампо (Кол) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Джошуа Окампо (Кол) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Каллум Томпсон (Вел) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Каллум Томпсон (Вел) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Каллум Томпсон (Вел) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Каллум Томпсон (Вел) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Каллум Томпсон (Вел) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Джошуа Окампо (Кол) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Джошуа Окампо (Кол) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Джошуа Окампо (Кол) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Джошуа Окампо (Кол) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Джошуа Окампо (Кол) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Джошуа Окампо (Кол) должен задуматься о своей обороне.

Каллум Томпсон (Вел) – Джошуа Окампо (Кол) 18.11.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Каллум Томпсон (Вел) и Джошуа Окампо (Кол), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Каллум Томпсон (Вел) и Джошуа Окампо (Кол) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Каллум Томпсон (Вел) и Джошуа Окампо (Кол) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Каллум Томпсон (Вел) и Джошуа Окампо (Кол) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Каллум Томпсон (Вел) — Джошуа Окампо (Кол) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Джошуа Окампо (Кол) выиграет нокаутом.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Каллум Томпсон (Вел) — Джошуа Окампо (Кол) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Джошуа Окампо (Кол).

Каллум Томпсон (Вел)

На самом деле Каллум Томпсон (Вел) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Каллум Томпсон (Вел) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Каллум Томпсон (Вел) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Каллум Томпсон (Вел) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Каллум Томпсон (Вел) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Джошуа Окампо (Кол)

Уже несколько лет Джошуа Окампо (Кол) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Джошуа Окампо (Кол) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Джошуа Окампо (Кол) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Каллум Томпсон (Вел) — Джошуа Окампо (Кол). Прогноз и ставки на матч. Бои 18.11.2023

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Каллум Томпсон (Вел) — Джошуа Окампо (Кол) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Каллум Томпсон (Вел) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Каллум Томпсон (Вел) — Джошуа Окампо (Кол) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Каллум Томпсон (Вел) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.