Граса/Колас-Санчес — Гомес/Кассо. Прогноз, ставки на матч(18.11.23)

Прогноз и ставка на матч Граса/Колас-Санчес — Гомес/Кассо 18-го ноября

18-го ноября в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Граса/Колас-Санчес , а противостоять в этом поединке будет Гомес/Кассо.



18-го ноября пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Граса/Колас-Санчес и Гомес/Кассо. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 19:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Граса/Колас-Санчес может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Граса/Колас-Санчес — Гомес/Кассо. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 18-го ноября встречаются Граса/Колас-Санчес и Гомес/Кассо. Начало поединка запланировано на 19:00 по МСК. Граса/Колас-Санчес является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Граса/Колас-Санчес

В большинстве своих выигранных поединков Граса/Колас-Санчес берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Граса/Колас-Санчес с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Граса/Колас-Санчес сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Граса/Колас-Санчес также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Гомес/Кассо

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Гомес/Кассо на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Гомес/Кассо демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Гомес/Кассо имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Гомес/Кассо намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Гомес/Кассо не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Гомес/Кассо будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Гомес/Кассо и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Гомес/Кассо умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Граса/Колас-Санчес» — «Гомес/Кассо»: прогноз автора

Длительное время Граса/Колас-Санчес и Гомес/Кассо не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Граса/Колас-Санчес и Гомес/Кассо. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Граса/Колас-Санчес — Гомес/Кассо. Прогноз, ставки на матч(18.11.23)

Граса/Колас-Санчес

Несмотря на внушительный возраст, Граса/Колас-Санчес демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Граса/Колас-Санчес гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Граса/Колас-Санчес обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Граса/Колас-Санчес снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Граса/Колас-Санчес может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Гомес/Кассо

Гомес/Кассо лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Гомес/Кассо играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Гомес/Кассо начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Гомес/Кассо выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Гомес/Кассо сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Граса/Колас-Санчес — Гомес/Кассо Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Граса/Колас-Санчес и Гомес/Кассо начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Граса/Колас-Санчес и Гомес/Кассо показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Граса/Колас-Санчес и Гомес/Кассо провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Граса/Колас-Санчес и Гомес/Кассо действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Граса/Колас-Санчес — Гомес/Кассо: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Граса/Колас-Санчес имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Граса/Колас-Санчес и Гомес/Кассо отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Гомес/Кассо в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Граса/Колас-Санчес превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Гомес/Кассо сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Граса/Колас-Санчес гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Граса/Колас-Санчес — Гомес/Кассо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Граса/Колас-Санчес и Гомес/Кассо букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Граса/Колас-Санчес и Гомес/Кассо проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.