Ёсуке Ватануки — Ю Хсиоу Хсу. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (20.11.23)

20.11.2023 в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Ёсуке Ватануки , а противостоять в этом поединке будет Ю Хсиоу Хсу.



Ёсуке Ватануки сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 20.11.2023 придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Ю Хсиоу Хсу. По Москве данный поединок начнется в 04:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Ю Хсиоу Хсу, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Ёсуке Ватануки — Ю Хсиоу Хсу. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

20.11.2023 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Ёсуке Ватануки — Ю Хсиоу Хсу. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 04:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Ю Хсиоу Хсу, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Ю Хсиоу Хсу выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Ёсуке Ватануки

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Ёсуке Ватануки находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Ёсуке Ватануки является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Ёсуке Ватануки умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Ёсуке Ватануки обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Ёсуке Ватануки может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Ю Хсиоу Хсу

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Ю Хсиоу Хсу в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Ю Хсиоу Хсу уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Ю Хсиоу Хсу уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Ю Хсиоу Хсу обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Челленджер, Ёсуке Ватануки — Ю Хсиоу Хсу

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Ёсуке Ватануки и Ю Хсиоу Хсу впервые будут встречаться между собой. Если Ёсуке Ватануки уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Ю Хсиоу Хсу пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Ёсуке Ватануки демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Ёсуке Ватануки – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Ёсуке Ватануки — Ю Хсиоу Хсу. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.11.23)

Ёсуке Ватануки

К данному турниру Ёсуке Ватануки подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Ёсуке Ватануки находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Ёсуке Ватануки не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Ёсуке Ватануки старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Ёсуке Ватануки демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Ю Хсиоу Хсу

Выступать в зале Ю Хсиоу Хсу не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Ю Хсиоу Хсу старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Ю Хсиоу Хсу принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Ю Хсиоу Хсу демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Ю Хсиоу Хсу даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Ю Хсиоу Хсу хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Ёсуке Ватануки — Ю Хсиоу Хсу Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Ёсуке Ватануки и Ю Хсиоу Хсу начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Ёсуке Ватануки и Ю Хсиоу Хсу показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Ёсуке Ватануки и Ю Хсиоу Хсу провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Ёсуке Ватануки и Ю Хсиоу Хсу действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Ёсуке Ватануки — Ю Хсиоу Хсу: погода помешает показать хороший теннис

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Ёсуке Ватануки и Ю Хсиоу Хсу, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Ёсуке Ватануки и Ю Хсиоу Хсу уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ёсуке Ватануки — Ю Хсиоу Хсу. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Ёсуке Ватануки и Ю Хсиоу Хсу, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.