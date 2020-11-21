Сумит Нагал — Алехандро Моро Канас. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (21.11.23)

Прогноз и ставка на матч Сумит Нагал — Алехандро Моро Канас 21 ноября

21 ноября в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Сумит Нагал , а противостоять в этом поединке будет Алехандро Моро Канас.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 21 ноября, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Сумит Нагал — Алехандро Моро Канас. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 14:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Сумит Нагал, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сумит Нагал — Алехандро Моро Канас:

Сумит Нагал имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 21 ноября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Алехандро Моро Канас. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 14:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Сумит Нагал имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Сумит Нагал

Этот турнир Сумит Нагал проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Сумит Нагал может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Сумит Нагал однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Сумит Нагал имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Сумит Нагал левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Сумит Нагал хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Алехандро Моро Канас

Нынешняя форма, которую демонстрирует Алехандро Моро Канас еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Алехандро Моро Канас постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Алехандро Моро Канас пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Алехандро Моро Канас не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Алехандро Моро Канас не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Челленджер, Сумит Нагал — Алехандро Моро Канас

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Сумит Нагал — Алехандро Моро Канас. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (21.11.23)

Сумит Нагал

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Сумит Нагал проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Сумит Нагал в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Сумит Нагал больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Сумит Нагал уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Алехандро Моро Канас

В этом сезоне Алехандро Моро Канас действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Алехандро Моро Канас обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Алехандро Моро Канас не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Алехандро Моро Канас не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Алехандро Моро Канас имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Сумит Нагал — Алехандро Моро Канас Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Сумит Нагал и Алехандро Моро Канас начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Сумит Нагал и Алехандро Моро Канас показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Сумит Нагал и Алехандро Моро Канас провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Сумит Нагал и Алехандро Моро Канас действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Сумит Нагал — Алехандро Моро Канас: снова ждем результативной игры

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Сумит Нагал и Алехандро Моро Канас из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Алехандро Моро Канас относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Алехандро Моро Канас проводит второй или третий матч. А вот Сумит Нагал как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Сумит Нагал, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Сумит Нагал без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Сумит Нагал вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сумит Нагал — Алехандро Моро Канас. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Сумит Нагал и Алехандро Моро Канас.

