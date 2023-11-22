Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз — Лонг Бич Стэйт. Прогноз, ставки на матч (22.11.23)

22-го ноября 2023 года в 21:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз примет соперника по национальному первенству Лонг Бич Стэйт.



В 21:30 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз – Лонг Бич Стэйт, где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 22-го ноября 2023 года, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба Лонг Бич Стэйт.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз — Лонг Бич Стэйт:

Баскетбольный поединок Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз — Лонг Бич Стэйт состоится 22-го ноября 2023 года в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 21:30 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз, длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Лонг Бич Стэйт

На данный момент баскетбольный клуб Лонг Бич Стэйт занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Лонг Бич Стэйт мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Лонг Бич Стэйт не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

На 22-го ноября 2023 года организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз — Лонг Бич Стэйт, так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 21:30 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Прогноз и ставка на матч Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз — Лонг Бич Стэйт 22-го ноября 2023 года

Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз

Сейчас баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Лонг Бич Стэйт

В прошлом матче баскетбольный клуб Лонг Бич Стэйт потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Лонг Бич Стэйт и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Лонг Бич Стэйт находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз — Лонг Бич Стэйт Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз — Лонг Бич Стэйт пройдет 22-го ноября 2023 года, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 21:30 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз — Лонг Бич Стэйт: в ожидании «трёхочковых бросков»

Прошлый матч баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Лонг Бич Стэйт был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Лонг Бич Стэйт выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Лонг Бич Стэйт немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз — Лонг Бич Стэйт. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Лонг Бич Стэйт находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Лонг Бич Стэйт сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Лонг Бич Стэйт действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.

