Антуан Бержер — Вишайя Тронгчароенчайкул. Прогноз, ставки на матч. ITF (23.11.23)

23-го ноября 2023 года в 05:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Антуан Бержер , а противостоять в этом поединке будет Вишайя Тронгчароенчайкул.



Теннисное противостояние Антуан Бержер — Вишайя Тронгчароенчайкул пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 23-го ноября 2023 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 05:30 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Антуан Бержер является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Антуан Бержер — Вишайя Тронгчароенчайкул:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 23-го ноября 2023 года откроет его противостояние Антуан Бержер — Вишайя Тронгчароенчайкул. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 05:30 по МСК, то есть до начала игры. Антуан Бержер и Вишайя Тронгчароенчайкул отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Вишайя Тронгчароенчайкул может гордиться семью победами, а вот Антуан Бержер имеет только пять выигранных встреч.

Антуан Бержер

Антуан Бержер отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Антуан Бержер проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Антуан Бержер проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Антуан Бержер играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Антуан Бержер больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Вишайя Тронгчароенчайкул

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Вишайя Тронгчароенчайкул на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Вишайя Тронгчароенчайкул демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Вишайя Тронгчароенчайкул имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Вишайя Тронгчароенчайкул намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Вишайя Тронгчароенчайкул не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Вишайя Тронгчароенчайкул будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Вишайя Тронгчароенчайкул и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Вишайя Тронгчароенчайкул умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Антуан Бержер и Вишайя Тронгчароенчайкул впервые будут встречаться между собой. Если Антуан Бержер уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Вишайя Тронгчароенчайкул пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Антуан Бержер демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Антуан Бержер – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Антуан Бержер — Вишайя Тронгчароенчайкул. Прогноз, ставки на матч(23.11.23)

Антуан Бержер

Несмотря на внушительный возраст, Антуан Бержер демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Антуан Бержер гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Антуан Бержер обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Антуан Бержер снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Антуан Бержер может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Вишайя Тронгчароенчайкул

В этом сезоне Вишайя Тронгчароенчайкул не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Вишайя Тронгчароенчайкул сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Вишайя Тронгчароенчайкул допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Вишайя Тронгчароенчайкул допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Вишайя Тронгчароенчайкул демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Антуан Бержер — Вишайя Тронгчароенчайкул Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Антуан Бержер и Вишайя Тронгчароенчайкул. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Антуан Бержер и Вишайя Тронгчароенчайкул встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Антуан Бержер и Вишайя Тронгчароенчайкул довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Антуан Бержер и Вишайя Тронгчароенчайкул подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Антуан Бержер — Вишайя Тронгчароенчайкул: ставим на двойные ошибки

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Антуан Бержер и Вишайя Тронгчароенчайкул, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Антуан Бержер и Вишайя Тронгчароенчайкул уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Антуан Бержер — Вишайя Тронгчароенчайкул. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Антуан Бержер и Вишайя Тронгчароенчайкул, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.