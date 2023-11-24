«Павел Политыло (Пол)» – «Камил Варжибок (Пол)». 24.11.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 24-го ноября 2023 года должен состояться бой Павел Политыло (Пол) — Камил Варжибок (Пол), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 21:45 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Павел Политыло (Пол) и Камил Варжибок (Пол) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 21:45 по московскому времени Павел Политыло (Пол) и Камил Варжибок (Пол) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 24-го ноября 2023 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Павел Политыло (Пол) и Камил Варжибок (Пол) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Павел Политыло (Пол).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Павел Политыло (Пол) — Камил Варжибок (Пол):

победа Павел Политыло (Пол) – 1.57, ничья – 50, победа Камил Варжибок (Пол) – 2.388

Прогноз на матч Павел Политыло (Пол) – Камил Варжибок (Пол) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 24-го ноября 2023 года :

Ставки по коэффициенту 1.57 окажутся выигрышными, если Павел Политыло (Пол) станет победителем боя. Если выиграет Камил Варжибок (Пол), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 2.388.

История личных встреч

В свои 32 года Павел Политыло (Пол) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Павел Политыло (Пол) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Павел Политыло (Пол) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Павел Политыло (Пол) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Павел Политыло (Пол) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Камил Варжибок (Пол) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Камил Варжибок (Пол) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Камил Варжибок (Пол), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Камил Варжибок (Пол) должен быть в хорошей физической форме. Камил Варжибок (Пол) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Павел Политыло (Пол) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Павел Политыло (Пол) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Павел Политыло (Пол) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Павел Политыло (Пол) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Камил Варжибок (Пол) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Камил Варжибок (Пол) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Камил Варжибок (Пол) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Камил Варжибок (Пол) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Камил Варжибок (Пол) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Камил Варжибок (Пол) должен задуматься о своей обороне.

Павел Политыло (Пол) – Камил Варжибок (Пол) 24.11.23

Появление на ринге таких бойцов, как Павел Политыло (Пол) и Камил Варжибок (Пол) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Павел Политыло (Пол) и Камил Варжибок (Пол). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Павел Политыло (Пол) и Камил Варжибок (Пол) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Павел Политыло (Пол) будет намного сильнее, чем Камил Варжибок (Пол), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Титульный бой Павел Политыло (Пол) — Камил Варжибок (Пол) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Камил Варжибок (Пол) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Павел Политыло (Пол)

Хотя Павел Политыло (Пол) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Павел Политыло (Пол) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Павел Политыло (Пол) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Павел Политыло (Пол) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Павел Политыло (Пол) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Камил Варжибок (Пол)

В данный момент Камил Варжибок (Пол) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Камил Варжибок (Пол) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Камил Варжибок (Пол) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Камил Варжибок (Пол) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Павел Политыло (Пол) — Камил Варжибок (Пол). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 24-го ноября 2023 года

Так как Павел Политыло (Пол) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Камил Варжибок (Пол).

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Павел Политыло (Пол) будет намного сильнее, чем Камил Варжибок (Пол), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.