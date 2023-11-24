«Кеннеди Фриман (Анг)» – «Аннабруна Радос (Ита)». 25.11.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Кеннеди Фриман (Анг) проведет 25-го ноября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Аннабруна Радос (Ита). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 20:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 20:00 по московскому времени Кеннеди Фриман (Анг) и Аннабруна Радос (Ита) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 25-го ноября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Кеннеди Фриман (Анг) и Аннабруна Радос (Ита) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Кеннеди Фриман (Анг).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кеннеди Фриман (Анг) — Аннабруна Радос (Ита):

победа Кеннеди Фриман (Анг) – 0, ничья – 0, победа Аннабруна Радос (Ита) – 0

Прогноз на матч Кеннеди Фриман (Анг) – Аннабруна Радос (Ита) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 25-го ноября :

Так как Кеннеди Фриман (Анг) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Аннабруна Радос (Ита) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В свои 32 года Кеннеди Фриман (Анг) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Кеннеди Фриман (Анг) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Кеннеди Фриман (Анг) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Кеннеди Фриман (Анг) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Кеннеди Фриман (Анг) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Аннабруна Радос (Ита) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Аннабруна Радос (Ита) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Аннабруна Радос (Ита) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Аннабруна Радос (Ита) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Аннабруна Радос (Ита) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Кеннеди Фриман (Анг) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Кеннеди Фриман (Анг) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Кеннеди Фриман (Анг) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Кеннеди Фриман (Анг) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Кеннеди Фриман (Анг) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Аннабруна Радос (Ита) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Аннабруна Радос (Ита) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Аннабруна Радос (Ита) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Аннабруна Радос (Ита) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Аннабруна Радос (Ита) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Кеннеди Фриман (Анг) – Аннабруна Радос (Ита) 25.11.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Кеннеди Фриман (Анг) и Аннабруна Радос (Ита). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Кеннеди Фриман (Анг) и Аннабруна Радос (Ита) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Кеннеди Фриман (Анг) и Аннабруна Радос (Ита) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Кеннеди Фриман (Анг) является очевидным фаворитом, ведь Аннабруна Радос (Ита) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Спортивные прогнозисты считают, что Кеннеди Фриман (Анг) в данный момент сильнее, нежели Аннабруна Радос (Ита), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Кеннеди Фриман (Анг)

Кеннеди Фриман (Анг) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Кеннеди Фриман (Анг) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Кеннеди Фриман (Анг) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Кеннеди Фриман (Анг) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Кеннеди Фриман (Анг) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Аннабруна Радос (Ита)

Сейчас Аннабруна Радос (Ита) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Аннабруна Радос (Ита) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Аннабруна Радос (Ита) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Аннабруна Радос (Ита) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Аннабруна Радос (Ита) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Кеннеди Фриман (Анг) — Аннабруна Радос (Ита). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 25-го ноября

В этом поединке Кеннеди Фриман (Анг) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Аннабруна Радос (Ита), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Кеннеди Фриман (Анг) — Аннабруна Радос (Ита) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Кеннеди Фриман (Анг) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.