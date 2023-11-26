«Гари Калли (Ирл)» – «Рис Моулд (Вел)». 26.11.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 26-го ноября 2023 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Гари Калли (Ирл) — Рис Моулд (Вел). На ринге его участники появятся в 00:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Гари Калли (Ирл) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Гари Калли (Ирл) обладает несколькими чемпионскими титулами и 26-го ноября 2023 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Рис Моулд (Вел), так что вряд ли в 00:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гари Калли (Ирл) — Рис Моулд (Вел):

победа Гари Калли (Ирл) – 1.12, ничья – 21, победа Рис Моулд (Вел) – 6.39

Прогноз на матч Гари Калли (Ирл) – Рис Моулд (Вел) Бои, титульный бой, 26-го ноября 2023 года :

Букмекерские конторы на бой Гари Калли (Ирл) — Рис Моулд (Вел) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.12 и 6.39.

История личных встреч

Гари Калли (Ирл) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Гари Калли (Ирл) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Гари Калли (Ирл) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Гари Калли (Ирл) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Гари Калли (Ирл) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Гари Калли (Ирл) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Гари Калли (Ирл) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Рис Моулд (Вел) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Рис Моулд (Вел) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Рис Моулд (Вел) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Рис Моулд (Вел) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Рис Моулд (Вел) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Гари Калли (Ирл) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Гари Калли (Ирл) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Гари Калли (Ирл) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Гари Калли (Ирл) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Гари Калли (Ирл) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Гари Калли (Ирл) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Рис Моулд (Вел) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Рис Моулд (Вел) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Рис Моулд (Вел) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Рис Моулд (Вел) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Рис Моулд (Вел), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Гари Калли (Ирл) – Рис Моулд (Вел) 26.11.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Гари Калли (Ирл) и Рис Моулд (Вел). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Гари Калли (Ирл) и Рис Моулд (Вел) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Гари Калли (Ирл) будет намного сильнее, чем Рис Моулд (Вел), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

На чемпионский бой Гари Калли (Ирл) — Рис Моулд (Вел) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Рис Моулд (Вел), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Гари Калли (Ирл)

Так как Гари Калли (Ирл) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Гари Калли (Ирл) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Гари Калли (Ирл) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Гари Калли (Ирл) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Рис Моулд (Вел)

На данный момент Рис Моулд (Вел) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Рис Моулд (Вел) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Рис Моулд (Вел) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Рис Моулд (Вел) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Рис Моулд (Вел) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Гари Калли (Ирл) — Рис Моулд (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 26-го ноября 2023 года

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Гари Калли (Ирл) — Рис Моулд (Вел) собираются ставить на то, что сильнее будет Гари Калли (Ирл), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Гари Калли (Ирл) легко справится с таким соперником, как Рис Моулд (Вел). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.