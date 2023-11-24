«Виндри Патилима (Инз)» – «Мхар Джон Манахан (Фил)». 25.11.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Виндри Патилима (Инз) проведет 25-го ноября 2023 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Мхар Джон Манахан (Фил). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 16:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Виндри Патилима (Инз) — Мхар Джон Манахан (Фил) пройдет 25-го ноября 2023 года, и можно не сомневаться, что в 16:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Виндри Патилима (Инз) имеет две победы нокаутом, а Мхар Джон Манахан (Фил) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Виндри Патилима (Инз) — Мхар Джон Манахан (Фил):

победа Виндри Патилима (Инз) – 1.136, ничья – 65, победа Мхар Джон Манахан (Фил) – 5.7

Прогноз на матч Виндри Патилима (Инз) – Мхар Джон Манахан (Фил) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 25-го ноября 2023 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Виндри Патилима (Инз) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.136. А котировка на то, что Мхар Джон Манахан (Фил) будет сильнее повысилась до 5.7.

История личных встреч

На данный момент Виндри Патилима (Инз) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Виндри Патилима (Инз) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Виндри Патилима (Инз) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Виндри Патилима (Инз) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Мхар Джон Манахан (Фил) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Мхар Джон Манахан (Фил) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Мхар Джон Манахан (Фил) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Мхар Джон Манахан (Фил) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Мхар Джон Манахан (Фил) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Виндри Патилима (Инз) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Виндри Патилима (Инз) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Виндри Патилима (Инз) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Виндри Патилима (Инз) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Виндри Патилима (Инз) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Мхар Джон Манахан (Фил) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Мхар Джон Манахан (Фил) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Мхар Джон Манахан (Фил) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Мхар Джон Манахан (Фил) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Мхар Джон Манахан (Фил) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Виндри Патилима (Инз) – Мхар Джон Манахан (Фил) 25.11.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Виндри Патилима (Инз) и Мхар Джон Манахан (Фил), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Виндри Патилима (Инз) и Мхар Джон Манахан (Фил). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Виндри Патилима (Инз) и Мхар Джон Манахан (Фил) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Виндри Патилима (Инз) и Мхар Джон Манахан (Фил) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Виндри Патилима (Инз) и Мхар Джон Манахан (Фил) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Титульный бой Виндри Патилима (Инз) — Мхар Джон Манахан (Фил) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Мхар Джон Манахан (Фил) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Виндри Патилима (Инз)

Виндри Патилима (Инз) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Виндри Патилима (Инз) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Виндри Патилима (Инз) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Виндри Патилима (Инз) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Виндри Патилима (Инз) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Мхар Джон Манахан (Фил)

В данный момент Мхар Джон Манахан (Фил) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Мхар Джон Манахан (Фил) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Мхар Джон Манахан (Фил) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Мхар Джон Манахан (Фил) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Виндри Патилима (Инз) — Мхар Джон Манахан (Фил). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 25-го ноября 2023 года

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Виндри Патилима (Инз) — Мхар Джон Манахан (Фил) собираются ставить на то, что сильнее будет Виндри Патилима (Инз), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Виндри Патилима (Инз) и Мхар Джон Манахан (Фил), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Виндри Патилима (Инз) выиграет с помощью нокаута.