Легон Ситис — Асанте Котоко: гости способны удивить фаворита

«Легон Ситис» – «Асанте Котоко». 25.11.23. Прогноз и ставки на матч

В букмекерской линии уже стали появляться события, которые пройдут 25 ноября, так что в футбольном разделе можно сделать ставку на матч Легон Ситис — Асанте Котоко. Предматчевые ставки на данный поединок будут приниматься в конторах до 18:00 по МСК, пока не начнется игра. Так как в последних десяти встречах шесть раз сильнее был футбольный клуб Асанте Котоко, то именно его считают фаворитом данного противостояния. Гости уже выигрывали в этом сезоне со счетом 3-2.



Команда Легон Ситис и команда Асанте Котоко, судя из стартовой заявки, выйдут на поле сильнейшими составами. Напомним, что ранее в СМИ говорилось о том, что в составе хозяев поля будут отсутствовать несколько ведущих футболистов. Эта информация существенным образом повлияла на котировки букмекеров, выставленных на этот матч. Наши прогнозисты считали, что оснований для такого завышенного коэффициента на победу команды Легон Ситис в этом матче нет, так как отсутствие двух лидеров для такого клуба, каким является команда Легон Ситис – не критично, так как глубина скамейки позволяет провести ротацию состава, без существенной потери качества игры. Тем более что сейчас стало известно о том, что лидеры все же сыграют. Мы думаем, что команда Легон Ситис сегодня добьется уверенной победы над своими соперниками, так что, рекомендуем играть не только победу хозяев поля в этом матче, но и делать ставки на фору команды Легон Ситис. Учитывая, что команды будут действовать основными составами, нам также кажутся вполне играбельными ставки на общий тотал больше в матче, так как хозяева вряд ли забьют менее двух голов, да и гостям вполне по силам наиграть на забитый мяч. Также здесь можно рассмотреть ставку на индивидуальный тотал голов команды Легон Ситис на больше, исходя из того, что хозяева поля очень активно действуют в родных стенах. К примеру, в прошлом сезоне команда Легон Ситис только в трех домашних матчах забила менее двух голов.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Легон Ситис — Асанте Котоко:

По коэффициенту 2.03 букмекеры принимают ставки на победу футбольного клуба Легон Ситис, на ничейный результат стоит котировка 3.06, а на победу футболистов клуба Асанте Котоко ставки принимаются по 3.66.

Прогноз на матч Легон Ситис – Асанте Котоко (Чемпионат Ганы, матч национального перевентсва, воскресенье, 25 ноября):Футбольный клуб Легон Ситис получил от букмекеров на свою победу котировку 2.03, а по коэффициенту 3.66 можно сделать ставку на выигрыш ФК Асанте Котоко. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Чтобы проанализировать и найти интересные прогнозы на матч команды Легон Ситис и команды Асанте Котоко нашим экспертам потребовалось проработать большой объем информации. Сюда вошли и матчи прошлого сезона, сыгранные клубами, и товарищеские матчи, в которых команды принимали участие в межсезонье. Помимо этого, мы поработали с составами команд, выяснив полезность ушедших, оставшихся и пришедших футболистов. Все это позволило нам сделать определенные выводы, которые наши свое отражение в наших прогнозах. Команда Легон Ситис и команда Асанте Котоко – клубы, которые в прошлом сезоне играли в атакующей манере. Однако сейчас для одной из команд такой стиль игры окажется неприемлемым, так как клуб покинуло ряд футболистов, отвечавших за креатив и реализацию. На их место были взяты новые исполнители, однако вряд ли наставник сходу будет строить игры всей команды через новичков. Скорее всего, клуб выберет защитный стиль, пытаясь угрожать воротом соперника на контратаках. Другая команда сохранила своих лидеров, поэтому мы полагаем, что здесь тренер не стал трогать прежнюю тактическую схему, оставив ее без изменений. Так что, наши прогнозисты видят в этом матче несколько вариантов развития событий, но наиболее реальным будет такой, когда одна команда будет постоянно атаковать, а другая будет стараться разрушать атаки, переходя в молниеносные контратаки. Независимо от тактики, которую наставники выберут для своих подопечных, мы полагаем, что игра получится интересной, и позволит утолить «голод» болельщиков, соскучившихся по футболу.

Легон Ситис – Асанте Котоко 25.11.23

Футбольному клубу Легон Ситис предстоит сыграть 25 ноября очень ответственный поединок, результат которого может существенно повлиять на чемпионскую гонку. В гости приезжают футболисты клуба Асанте Котоко, и уже известно, что в 18:00 по МСК стадион будет полностью заполнен, ведь болельщики раскупили все билеты, чтобы поддержать команду. Данная встреча для команд будет первой в рамках этого сезона, а в прошлом году они играли между собой дважды, и обменялись гостевыми победами.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Чемпионат находится в самом разгаре, поэтому футболистам команды Легон Ситис и команды Асанте Котоко нельзя расслабляться, ведь борьба за высокие места в чемпионате – это необходимость демонстрировать футбол высшего качества в каждом матче, особенно в матчах с прямыми конкурентами. А в том, что именно команда Легон Ситис и команда Асанте Котоко будут конкурировать между собой за высокие места в чемпионате, у экспертов нашего ресурса нет никаких сомнений. Команды отлично укомплектованы на нынешний сезон, причем, отличительной чертой обеих команд является наличие хорошей скамейки запасных, футболисты которой могут в любой момент усилить игру команд. Вообще, позволить игрокам такого уровня выходить на замену могут далеко не каждые футбольные команды. Однако, к слову, менеджеры обеих команд постоянно экспериментируют с составом, предоставляя игровое время всем футболистам. Но, по мнению экспертов нашего ресурса, в сегодняшнем матче экспериментов не будет. Обеим командам необходим результат, поэтому менеджеры постараются задействовать всех ведущих футболистов, использовав максимально неудобную тактику для соперника. Отличительными качеством команды Легон Ситис и команды Асанте Котоко является атакующий стиль игры, так как львиная доля выигрышных матчей команд приходиться на активные действия у ворот соперника. Учитывая, что сегодняшние соперники умеют активно действовать не только в атаке, но и в обороне, наши эксперты полагают, что матч будет очень интересным, а прогнозы от наших экспертов позволят сделать просмотр этого противостояния еще более зрелищным.



Прогноз Легон Ситис – Асанте Котоко (25 ноября), ставки и коэффициенты

В линии букмекерских контор, по мнению экспертов нашего ресурса, верно отражены шансы команды Легон Ситис и команды Асанте Котоко на успех в очном противостоянии. Напомним, что эти команды встретятся в рамках очередного тура чемпионата, где будут определять сильнейшего. К этому матчу хозяева поля подходят в отличном настроении, у клуба нет серьезных кадровых потерь перед матчем, а статистика последних игр говорит о том, что команда Легон Ситис находится в прекрасной форме. Гости тоже показали хорошие результаты в последних матчах. Клуб добился важных побед, что позволило ему улучшить свои позиции в турнирной таблице. Однако для команды Асанте Котоко выездные матчи в нынешнем сезоне складываются не так хорошо, как игры на родном стадионе. В выездных матчах, по словам самих футболистов команды Асанте Котоко, они чувствуют себя не так уверенно, как в домашних стенах. Поэтому, сегодня наши эксперты рекомендуют ставить на победу команды Легон Ситис, так как хозяева поля сейчас находятся в отличной форме, а родные трибуны должны помочь клубу продемонстрировать отличный футбол и добиться победы. Общий тотал матча мы рекомендуем играть на больше, так как оба клуба действуют в атакующем стиле, поэтому в этом матче мы ждем много голов. Общий тотал нарушений и желтых карточек тоже следует играть на больше, так как эта встреча является принципиальной для обеих команд, следовательно, футболисты будут часто нарушать правила. А вот угловые мы рассматриваем на меньше, так как команда Легон Ситис и команда Асанте Котоко не так часто задействуют фланги при атаках.

Легон Ситис

В последние годы футбольный клуб Легон Ситис постоянно входит в тройку сильнейших в чемпионате, так что регулярно принимает участие в Лиге Чемпионов. Но, как хозяева не стараются, все равно не могут стать чемпионами, ведь начинают борьбу за титул, но затем отставание от лидера только увеличивается. В данный момент оно достигло уже девяти очков, так что хоть футбольный клуб Легон Ситис и идет вторым в чемпионате, но вернуться в борьбу за золотые медали будет не так просто. На своем поле команда показывает в этом сезоне уверенную игру, так что было только два поражения дома, и на родном стадионе футболисты клуба Легон Ситис забивают в три раза больше мячей, чем пропускают. Сейчас хозяева выдают серию из семи побед подряд, но она никого не удивляет, так как команда играла по очень легкому календарю, где было много предсказуемых результатов. В этом поединке хозяевам не помогут левый защитник, а также центральный и опорный полузащитники. Под вопросом выход на поле правого нападающего.

Асанте Котоко

В этом сезоне футболисты клуба Асанте Котоко сильно разочаровывают своих болельщиков, ведь если раньше команда была постоянным участником еврокубков, то в данный момент она пребывает в нижней части турнирной таблицы, занимая только тринадцатую строчку. Футбольный клуб Асанте Котоко много проигрывает не только на выезде, но и в родных стенах, а проблемы гостей заключаются в слабой обороне, которая практически в каждом матче пропускает по два гола. За команду играет один из лучших нападающих чемпионата, за которым охотятся местные гранды, но даже его двадцать забитых голов не помогают футбольному клубу Асанте Котоко подняться выше в турнирной таблице. Уже второй месяц команда находится в кризисе, так как на протяжении девяти туров не может выиграть. В этой безвыигрышной серии было пять поражений и четыре ничейных результата. Президент уже заявил главному тренеру, что если и в этом поединке футбольный клуб Асанте Котоко не сможет одержать победу, то ему грозит отставка. В составе гостей на поле не выйдут травмированные центральный и опорный полузащитники.

Интересные факты перед матчем Легон Ситис – Асанте Котоко

Наши эксперты не согласны с теми котировками, которые букмекеры выставили на матч команды Легон Ситис и команды Асанте Котоко. Напомним, что сейчас хозяевам поля крайне необходимы очки, так как в оставшихся матчах сезона клуб еще сохраняет шансы на то, чтобы выбраться из подвалов турнирной таблицы. А вот гости уже справились со своей задачей на этот сезон, за несколько туров до конца чемпионата команда Асанте Котоко набрала достаточное количество очков, что позволило клубу комфортно обосноваться в середине турнирной таблицы. По информации наших экспертов, хозяева поля серьезно настроены победить в этом матче, они будут выставлять основной состав, а вот гости панируют использовать футболистов резерва. Именно поэтому мы не согласны с высокими котировками на победу хозяев поля, которые предлагают букмекеры. Возможно, это связано с тем, что команды занимают разные места в турнирной таблице, однако, сейчас все говорит о том, что необходимо делать ставки на победу команды Легон Ситис, что мы и рекомендуем делать. Общий тотал голов в матче мы рекомендуем играть на меньше, так как вряд ли команды смогут много забить, уровень исполнителей в составах обеих команд не очень высок, поэтому, мы полагаем, что исход матча решит один забитый мяч. А вот нарушений и предупреждений в матче должно быть много, так как хозяева поля и гости – футбольные команды, которые между собой не сильно ладят, поэтому в матчах между этими командами всегда много грубости. Общий тотал угловых тоже лучше заигрывать на меньше, так как клубы редко задействуют фланги для атаки, а в этом матче игра, преимущественно, будет идти в центре поля, поэтому много угловых команды подать не должны.

Ничейный результат матча — 3.06, победителем станет Легон Ситис — 2.03, победителем станет Асанте Котоко — 3.66.



Легон Ситис — Асанте Котоко. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Ганы 25 ноября

Мнение экспертов нашего ресурса и букмекеров относительно фаворита в противостоянии команды Легон Ситис и команды Асанте Котоко – полностью сошлись. Хозяева поля, которые уже выполнили сою задачу в турнирной таблице, и единолично возглавили чемпионат, являются явными фаворитами этого противостояния. Несмотря на комфортный отрыв от ближайших преследователей в турнирной таблице, команда Легон Ситис явно не намерена сбавлять обороты, это видно из результатов клубов. Сейчас команде важно стабильно набирать очки, особенно против таких соперников, как команда Асанте Котоко. Гости находятся в подвалах турнирной таблицы, из которых, по всей видимости, им не выбраться. Клуб отвратительно выступает в выездных матчах, особенно против команд, находящихся в числе лидеров турнирной таблицы. Учитывая, что хозяевам поля сейчас необходимо стабильно набирать очки, то команда Асанте Котоко видится для них легкой добычей, следовательно, мы рекомендуем делать ставки не только на победу команду Легон Ситис в этом матче, но и на то, что хозяева поля победят крупно, пробив предлагаемую букмекерами фору. Относительно общего тотала голов, то здесь отличной ставкой видится как общий тотал забитых голов на больше, так и индивидуальный тотал голов хозяев поля. Общий тотал угловых тоже следует заигрывать, отталкиваясь от футболистов команды Легон Ситис, поэтому здесь смотрится и индивидуальный тотал угловых команды Легон Ситис на больше, и фора хозяев поля. А вот ставки на волы и желтые карточки мы бы рекомендовали пропустить, так как в концовке чемпионате ставки на эти события – довольно непредсказуемы.

«Легон Ситис»

В прошлом сезоне футбольный клуб Легон Ситис сумел добиться повышения в классе, так что сейчас выступает в высшей лиге, а команде в первую очередь необходимо избежать вылета. Для этого хозяева не только активно участвовали в трансферах в межсезонье, но и было куплено несколько новичков во время зимнего трансферного окна. Легон Ситис выступает немного лучше, чем аутсайдеры, что позволяет избегать зоны вылета, но расстояния до нее составляет только три очка, так что расслабляться нельзя ни на секунду. При родных болельщиках футбольный клуб Легон Ситис играет намного лучше, чем на выезде, а вызвано это в первую очередь тем, что команда больше атакует и забивает в три раза больше мячей, чем в гостях. Недавно хозяева не могли продемонстрировать хорошие результаты, выдав безвыигрышную серию из шести матчей, но в последнем туре все же удалось одержать домашнюю победу со счетом 3-1. Травмы точно помешают выйти на футбольное поле правому защитнику и центральному полузащитнику, но под вопросом появление в игре еще правого вингера.



«Асанте Котоко»

Мало кто ожидал, что всегда стабильный и прагматичный футбольный клуб Асанте Котоко в этом сезоне будет бороться за выживание в дивизионе. Команда всегда ранее показывала скучный футбол, делая ставку на тотальную оборону, и это позволяло постоянно находиться в середине таблицы. Но, летом ушло много футболистов оборонительного плана, играющих ключевую роль, так что гости стали намного больше пропускать, а ведь игра в нападении лучше не стала. Так что, сейчас футбольный клуб Асанте Котоко идет лишь третьим с конца, а главный тренер делает все возможное, чтобы покинуть зону вылета. Во время зимнего трансферного окна ряды гостей пополнили три опытных защитника, так что с их помощью главный тренер надеется навести порядок в обороне. Ведь в последних семи турах футбольный клуб Асанте Котоко взял только пять очков, регулярно пропуская в каждом поединке. Травмированы только два полузащитника, но важной роли при данном наставнике они не играют.

Статистика и личные встречи

Выбирая матч, в котором встретится команда Легон Ситис и команда Асанте Котоко, для прогнозирования, эксперты нашего портала действовали не спонтанно. Это был продуманный шаг, так как сейчас оба футбольных клуба ведут в турнирной таблице борьбу за высокие места, а матчи между этими командами – принципиальные противостояния, в которых оба клуба стараются действовать на пределе возможностей. Статистика, к которой обратились наши эксперты для составления интересных прогнозов на матч между этими футбольными клубами, позволила нам найти интересные закономерности, которые мы и использовали при составлении прогнозов на этот матч. Вообще, рассматривая такие противостояния, как матч команды Легон Ситис и команды Асанте Котоко, необходимо обращать внимания не только на статистику в матчах между собой и в текущем сезоне, но и фактор судейства. Сегодня в футболе судьи играют далеко не последнюю роль. Довольно много скандалов возникает как раз на почве предвзятого судейства. А так как матч команды Легон Ситис и команды Асанте Котоко – это противостояние лидеров чемпионата, то и судейский фактор здесь тоже будет иметь огромное значение. Вряд ли матч между такими командами пройдет в дружеской обстановке, так что велика вероятность грубой игры, провокаций и симуляций. Из этого следует, что арбитр будет частенько наказывать футболистов желтыми карточками, следовательно, вероятность того, что кто-то будет удален с поля – очень велика. А коэффициент на это в букмекерских конторах очень приличный. В общем, всем хорошего футбольного вечера, а ниже можно найти больше прогнозов на этот матч от наших экспертов.

«Легон Ситис» — «Асанте Котоко»: кто фаворит грядущей встречи?

Легон Ситис — Асанте Котоко. Прогноз на футбол (25.11.23)

Непростой матч ждет всех любителей футбола. Команда Легон Ситис сыграет с футболистами команды Асанте Котоко. Мы уже говорили о том, что сейчас, в преддверии окончания чемпионата, все матчи между командами будут иметь весомое значение, так как обоим соперникам необходим только положительный результат. Напомним, что оба клуба сейчас ведут борьбу за то, чтобы удержать верхние строчки турнирной таблицы, однако, учитывая большую конкуренцию, сделать это очень непросто. Очный матч – отличная возможность отобрать очки у прямого конкурента, однако сделать это будет очень и очень непросто. В первую очередь, в таком противостоянии следует обращать внимание на фолы. Рефери будет очень принципиальный, поэтому фолы и общий тотал желтых карточек мы рекомендуем играть на больше. Вдобавок к этим ставкам, можно рассмотреть ставки на пенальти и удаление, ведь футболисты не будут церемониться друг с другом. Общий тотал угловых лучше играть на меньше, так как матч будет проходить, преимущественно, в центре поля, следовательно, стандартов будет мало. Общий тотал забитых голов в этом матче мы тоже рассматриваем на меньше. У команды Легон Ситис и команды Асанте Котоко хорошая защита, которая меньше всех пропустила в этом чемпионате, да и характер матча не позволяет обеим командам бежать вперед, забывая об обороне. Относительно фаворита, скорее тут отдадим предпочтение хозяевам поля, за счет поддержки родных трибун, однако от ставок на исход воздержимся, так как такие матчи лучше смотреть, чем делать на них ставки.

Легон Ситис — Асанте Котоко: гости способны удивить фаворита

Мы неоднократно писали о том, что ежедневно в мире проводится огромное количество интересных футбольных противостояний. Причем, совсем не обязательно, что эти футбольные матчи проводятся в рамках известных европейских чемпионатов. Сегодня все больше футбольных клубов занимаются тем, что создают собственные футбольные академии, в которых готовят будущих звезд мирового футбола. Команды, которые занимаются таким бизнесом, являются обычными середняками обычных чемпионатов, они знают для чего существуют, являясь трамплином для юных талантов в большой спорт. Наши эксперты знают немало таких команд, кстати, матчи некоторых из них мы прогнозировали, одних давно, других – недавно. Неважно. Сейчас важно другое, современный футбол развивается, приобретает более молодое лицо, молодежь сейчас стремится на вершину футбольного Олимпа. Во всех известных футбольных клубам лидеры – молодые футболисты, которые, несмотря на молодой возраст, уверенно ведут за собой свои клубы, не боясь принимать ответственные решения в трудные моменты игры. Современный футбол воспитывает настоящих лидеров, которые заставляют любить эту игру еще больше.

Ведущие отечественные прогнозисты в футбольном матче Легон Ситис — Асанте Котоко ожидают доминирования гостей, из-за чего настроены поставить на их победу по угловым ударам.

Легон Ситис – Асанте Котоко: статистика и история личных встреч

Не всегда статистика выступлений команд отражает суть того, что действительно происходит на футбольном поле. К примеру, в противостоянии команды Легон Ситис и команды Асанте Котоко, по мнению наших экспертов, игра будет проходить совсем не так, как привыкли играть эти команды. Оба клуба являются лидерами чемпионата, соответственно, в матчах со своими соперниками они привыкли играть первыми номерами. В матче между собой командам либо придется действовать на встречных курсах, либо одной из команд придется играть вторым номером. Естественно, перед менеджерами клубов стоит нелегкий выбор, учитывая, что в составе команды Легон Ситис и команды Асанте Котоко сейчас возникли определенные проблемы с основными футболистами, и выход некоторых из них под вопросом. Именно от того, какую тактику выберут менеджеры на этот матч, и будет зависеть многое. Однако наши эксперты решили не отгадывать тактику команд, мы постараемся сосредоточиться на статистических показателях этого матча. Благо, букмекеры предложили на матч команды Легон Ситис и команды Асанте Котоко довольно приличный объем ставок, так как считают, что это противостояние будет центральным матчем уикенда. Детальный анализ матча можно прочесть ниже. Мы думаем, что игра отлично подойдет для ставок по ходу матча, так как события будут развиваться на поле стремительно. Таким образом, болельщикам не придется скучать, они будут наблюдать за интересным матчем с непредсказуемым результатом.